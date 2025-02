EDF veut accueillir les besoins des géants de l’IA

Pour subvenir aux besoins énergétiques toujours plus important de l’intelligence artificielle, des industriels comme EDF mettent en avant des arguments séduisants pour faire venir ces nouveaux acteurs de la tech.

Centrale nucléaire pour illustration // Source : Mick Truyts pour Unsplash

En début de semaine, Emmanuel Macron a annoncé au sommet parisien consacré à l’intelligence artificielle un investissement colossal de 109 milliards d’euros pour aider au développement de l’IA en France. Une technologie qui semble aujourd’hui incontournable et sur laquelle de nombreux acteurs industriels cherchent à se positionner. En effet, si le développement de l’IA repose sur des avancées techniques, elle nécessite aussi une infrastructure adaptée. Un enjeu bien compris par Luc Rémont, PDG d’EDF, présent à l’événement qui souhaite mettre en avant les atouts de son entreprise dans l’accueil des nouveaux acteurs de la tech.

Une installation facilitée

Pour attirer ces entreprises, EDF met les petits plats dans les grands. Selon BFM, l’entreprise serait actuellement en négociation avec plusieurs industriels afin de leur proposer un accès à un mégawattheure à un tarif préférentiel et de leur permettre d’installer des data centers sur des terrains lui appartenant. EDF indique que le délai de raccordement pouvant prendre jusqu’à sept ans serait accéléré pour ces acteurs de la tech. Dans un récent communiqué, on apprend également qu’EDF a déjà pré-identifié quatre sites industriels, pour accueillir ces centres et que 2 autres pourraient être également disponible dès 2026.

Une technologie énergivore

Derrière ces promesses, si EDF met en avant une électricité « abondante, compétitive et bas carbone », elle devra aussi composer avec la forte consommation énergétique des infrastructures liées à l’IA. Aux États-Unis, de nombreuses entreprises ont déjà recours à l’énergie nucléaire pour alimenter leurs besoins croissants, à l’image de Microsoft. D’autres, comme Google, cèdent également à cet appel, quitte à mettre à l’arrêt leurs engagements carbone.

Pour l’instant, les indicateurs sont au vert pour EDF. Le Figaro rapporte que l’entreprise est aujourd’hui excédentaire en matière de production et exporte de grandes quantités d’électricité à nos voisins européens.