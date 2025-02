Pour moins de deux euros par mois, cet hébergeur français vous permet de gérer vos sites web sans limites

Si on vous disait qu’un hébergeur français vous permet de gérer votre ou vos sites web sans limites de stockage et que ça coûte moins cher qu’un petit espresso au comptoir ? C’est exactement ce que propose o2switch avec son offre “Cloud.” pour seulement 1,76 euro par mois la première année.

Lancer un site internet n’est pas une mince affaire. D’un côté il y a le travail de fond qui regroupe l’architecture du site et son organisation de l’autre, il y a l’hébergement qui acceuille votre travail et vous permet de mettre en ligne tout le contenu que vous avez préparé en amont pendant parfois plusieurs années. Ce n’est donc pas une étape à négliger. Entre l’achat du nom de domaine, le support des données de votre site ainsi que sa fluidité, le choix du bon hébergeur est crucial.

Et dans ce domaine, o2switch se présente comme une solution idéale pour de nombreuses raisons : des infrastructures sécurisées localisées en France, un espace de stockage illimité, une assistance disponible n’importe quand et surtout des tarifs très abordables.

Que propose l’offre de o2switch ?

Pour se démarquer de la concurrence, l’hébergeur web o2switch a un argument de poids : une offre tout inclus, unique et modulable en fonction de vos besoins.

o2switch propose des offres complètes. // Source : o2switch

L’offre Cloud. par exemple, est un entre-deux parfait pour ceux qui ont besoin de ressources conséquentes tout en ménageant leur porte-monnaie. En effet, pour 1,76 euros par mois pendant un an (puis 16 euros par mois), o2switch propose :

un accès à leur tout nouveau serveur web plus puissant nommé « Powerboost »

un espace disque 100% NVMe

12 CPU Threads pour une excellente vitesse d’exécution de vos sites

48 Go de RAM permettant d’avoir assez d’espace pour faire tourner votre site ;

le nom de domaine inclus ;

l’accès à Imunify360, un anti-virus basé sur l’IA qui analyse votre hébergement en temps réel et corrige les menaces ;

huit espaces d’hébergement (appelés des lunes par l’hébergeur) 100% cloisonnés, vous permettant de gérer plusieurs sites internet ;

de multiples sauvegardes journalières disponibles 45 Jours dans un datacenter distant ;

Instance NextCloud Premium avec 250 Go et les applications associées ;

un support Prioritaire disponible tous les jours et 24h/24 joignable par mail ou téléphone.

Mais surtout, o2switch offre un espace de stockage plus que généreux. Vos bases de données, le nombre de sites, et la bande passante sont illimités, ce qui veut dire : zéro restrictions pour faire fonctionner correctement n’importe quel projet.

De l’espace oui, mais de l’espace sécurisé

C’est assez peu courant pour être souligné, l’une des particularités de o2Switch c’est de mettre à disposition beaucoup de place pour laisser libre cours à tous vos projets de déploiement de site, sans contrainte. Et quand on dit beaucoup de place, on parle d’un espace de stockage illimité. Tous vos projets, quelle que soit leur ampleur, seront donc facilement pris en charge et accessibles depuis les serveurs de o2switch.

Source : Humanoid XP

Mieux, il s’agit de serveurs de stockage 100 % NVMe qui offrent d’excellentes performances. Ils permettent ainsi aux utilisateurs de profiter d’un site hyper réactif, partout, tout le temps. L’hébergeur peut en effet se targuer de disposer de serveurs accessibles 99,9% du temps. L’un des meilleurs résultats du marché.

Pour rendre cela possible, o2switch applique une politique rigoureuse de testing et d’audits visant à améliorer continuellement la sécurité des infrastructures de l’hébergeur pour identifier d’éventuelles failles ou bugs.

Les serveurs de o2switch sont hébergés en France. // Source : Midjourney

Des opérations de maintenance ont lieu de manière continue sur les serveurs pour limiter les problèmes et les arrêts, et vous pouvez les monitorer en temps réel depuis le tableau de bord de votre compte.

Si vous vous demandez où se situent d’ailleurs ces serveurs, vous les trouverez en France, proche de Clermont-Ferrand, là où se situe le siège d’o2switch. Ce qui signifie que vos données restent en Europe et sont donc soumises aux règles strictes du RGPD. Un gage de qualité et de sécurité.

L’écologie au centre de o2switch

L’hébergement web et de facto les datacenter sont connus pour être générateurs de pollution.

L’énergie requise pour faire fonctionner les serveurs, héberger les contenus et bases de données, ainsi que pour permettre les connexions en ligne, entraîne des émissions de CO2. Lorsque l’on considère le nombre colossal de sites web existants, l’impact environnemental devient significatif. Conscient de cet enjeu, l’hébergeur français o2switch s’efforce de réduire au maximum son empreinte carbone.

o2switch s’efforce de minimiser son impact écologique. // Source : Midjourney.

Pour limiter les émissions liées à ses activités, o2switch a mis en place plusieurs initiatives. Ses employés bénéficient par exemple de cartes de transport gratuites ou peuvent opter pour des vélos mis à leur disposition pour leurs déplacements. De plus, la flotte de véhicules de l’entreprise est entièrement composée de modèles électriques.

Ces efforts se poursuivent également au sein de leur datacenter. Les infrastructures sont équipées d’un système de climatisation optimisé pour minimiser la consommation énergétique.

Par ailleurs, o2switch privilégie autant que possible l’utilisation d’une énergie décarbonée. Les serveurs utilisés répondent également à la norme européenne RoHS (Restriction of Hazardous Substances), qui vise à limiter l’usage de substances polluantes telles que le plomb, le mercure ou le cadmium dans les équipements électroniques.

Avec ces mesures, o2switch démontre son engagement en faveur d’une activité plus respectueuse de l’environnement, tout en répondant aux besoins croissants du web.