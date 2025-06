ChatGPT veut la peau de Google Gemini avec cette nouvelle fonction

ChatGPT peut désormais accéder à vos fichiers Google Drive, Dropbox et SharePoint pour fournir des réponses contextualisées. Une évolution qui place OpenAI en concurrence directe avec Gemini sur le terrain de Google.

OpenAI vient de porter un coup dur à Google en annonçant l’intégration de ChatGPT avec Google Drive. Cette nouvelle fonctionnalité permet à l’IA d’OpenAI d’accéder directement à vos documents stockés dans le cloud pour fournir des réponses plus précises et contextualisées.

Un mouvement stratégique qui transforme ChatGPT en véritable assistant de bureau… et cela le place directement face à Google Gemini.

ChatGPT peut désormais se connecter à Google Drive, Dropbox, Box, SharePoint et OneDrive pour analyser vos documents en temps réel. Cette intégration dépasse la simple lecture de fichiers : l’IA comprend le contexte, respecte les autorisations existantes et cite ses sources avec précision.

Concrètement, vous pouvez demander à ChatGPT de résumer une présentation PowerPoint stockée sur Google Drive ou d’extraire des données spécifiques d’un rapport Excel. L’IA accède directement au fichier, l’analyse et présente les informations de manière structurée, sans que vous ayez besoin de télécharger ou copier-coller quoi que ce soit.

Cette approche transforme radicalement l’usage quotidien de l’IA en entreprise. Plus besoin de jongler entre plusieurs applications : ChatGPT devient le point d’entrée unique pour interroger l’ensemble de vos documents professionnels.

OpenAI assure que seules les personnes autorisées par l’organisation peuvent accéder aux documents, reprenant les permissions déjà configurées dans chaque service cloud. Une sécurité renforcée qui répond aux exigences des entreprises les plus strictes.

L’intégration ne s’arrête pas aux fichiers. ChatGPT incorpore également l’enregistrement et la transcription automatique des réunions. L’IA capture l’audio, génère des notes détaillées et peut même suivre les tâches assignées pendant la rencontre.

Cette fonctionnalité répond à un besoin concret en entreprise : transformer les réunions interminables en actions concrètes. ChatGPT identifie automatiquement les points de décision, les responsabilités attribuées et les échéances fixées. Un gain de temps considérable pour les managers et équipes projets.

L’IA peut également rédiger des comptes-rendus personnalisés selon le public visé. Un résumé exécutif pour la direction, des points techniques pour les équipes, ou des actions spécifiques pour chaque participant. Cette adaptabilité fait de ChatGPT un véritable couteau suisse professionnel.

Ces innovations placent OpenAI en concurrence directe avec Google Workspace et Microsoft 365, qui intègrent déjà leurs propres IA dans leurs suites bureautiques.

Les chiffres d’OpenAI parlent d’eux-mêmes : 3 millions d’utilisateurs payants pour les offres Entreprise, Équipe et Éducation, contre 2 millions en février. Une croissance de 50 % en quelques mois qui témoigne de l’appétit des entreprises pour l’IA générative.

Les abonnements professionnels offrent des avantages par rapport à ChatGPT Plus : accès prioritaire aux derniers modèles, personnalisation des API, chiffrement renforcé et fenêtre contextuelle étendue pour traiter des requêtes complexes.

OpenAI propose également ChatGPT Team, un forfait intermédiaire pour les organisations n’atteignant pas le minimum d’utilisateurs requis pour l’offre Entreprise. Une segmentation fine qui permet de toucher différents types de clients.

