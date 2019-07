NINM Lab lance une campagne de financement participatif pour IT’S OK, son nouveau lecteur de cassettes compatible Bluetooth 5. De quoi allier nostalgie et technologie moderne.

Comme les disques vinyle, les cassettes audio commencent à revenir à la mode auprès d’un public nostalgique de cet ancien support. Son chaud, possibilité d’enregistrer encore et encore des messages ou des musiques… les raisons d’aimer ce format sont diverses, mais il en est une qui devrait rebuter la plupart des gens vivant au XXIe siècle : c’est une technologie vieillissante et les baladeurs sont à la fois peu nombreux et possiblement de piètre qualité.

Qu’à cela ne tienne, la pop culture remet depuis quelques années cet objet au goût du jour (coucou Les Gardiens de la Galaxie). Objet qui fête ses 40 cette année. Voilà deux raisons suffisantes qui ont poussé NINM Lab à lancer un Kickstarter pour financer un nouveau baladeur cassette — plus communément appelé Walkman, du nom de la marque de Sony. Son nom ? « It’s OK ».

Entre modernité et tradition

Malgré son design résolument rétro, ce lecteur audio a été remis au goût du jour pour s’adapter à l’une des nouvelles contraintes de 2019 : le sans-fil. En effet, les casques Bluetooth se multiplient et tout le monde n’a pas envie de retrouver les joies d’un câble qui s’emmêle et s’accroche partout, limitant par la même occasion les mouvements de son utilisateur. C’est pourquoi le It’s OK est compatible Bluetooth. Bien sûr, il conserve une sortie jack 3,5 mm pour les plus nostalgiques ou les plus réfractaires au sans fil.

Pour aller un peu plus loin dans les possibilités, ce baladeur embarque également un micro et un bouton permettant d’enregistrer à la volée le son ambiant. Pratique si vous avez besoin d’un dictaphone.

Tout n’a cependant pas été modernisé. N’espérez pas trouver une batterie en son sein, il vous faudra toujours composer avec 2 piles AA pour alimenter la bête.

69 euros

La campagne Kickstarter du NINM It’s OK démarre tout doucement pour le moment et permet de commander un baladeur pour l’équivalent de 69 euros environ (frais de port compris). Trois couleurs sont disponibles : Cloud (blanc), Sakura (Rose) ou Evening (bleu foncé).