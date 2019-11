Nous avons remis la main sur une vidéo de Microsoft qui imaginait la vie en 2019 il y a 10 ans. Découvrez les idées absurdes et futuristes du groupe.

Vous souvenez-vous de 2009 ? C’était il y a 10 ans et à l’époque on découvrait à peine l’iPhone 3GS et le HTC Magic en Europe, mais certains se projetaient déjà dans le futur. C’était quelques années avant les concepts de smartphone pliable de Samsung, mais Microsoft allait déjà bien plus loin.

Dans une publicité diffusée en 2009 et republiée en 2010 sur YouTube, la firme de Redmond livrait sa vision du monde tel qu’il serait dix ans plus tard… en 2019. Alors que l’année en question touche bientôt à son terme, il est l’heure de voir si les prévisions de la firme des années Ballmer étaient bonnes ou non.

En 2009, Microsoft imaginait donc l’avenir avec des écrans partout, ou tout du moins des surfaces affichables. Les fenêtres, les écrans, les tablettes… tout est l’occasion d’afficher de l’information. Les journaux ont également été améliorés et sont désormais tactiles, permettant ainsi d’interagir avec les articles.

Apparemment, Microsoft n’imaginait pas à quel point le smartphone allait révolutionner nos vies et s’intégrer dans notre quotidien au point de remplacer bon nombre de ces surfaces tactiles. La vision du téléphone était toute autre. Petit, détachable, pliable, il permet ici d’effectuer des appels en visioconférence ou encore d’afficher des informations utiles comme sa direction en réalité augmentée. Google Maps en réalité augmentée 10 ans avant l’heure !

D’ailleurs, ce n’est pas la seule innovation imaginée dans cette vidéo et lancée plus tard par Google. On y voit en effet un système de traduction instantanée permettant à deux personnes de communiquer bien qu’ils ne parlent pas la même langue, une fonctionnalité intégrante des Pixel Buds de 2017.

Autant dire que le futur qu’imaginait Microsoft en 2009 ne ressemble pas plus au présent que l’image que se faisait Robert Zemeckis des années 201x dans Retour Vers le Futur. L’anticipation est un sujet souvent difficile à maîtriser, mais peut-être qu’on y arrivera en 2029. Le rendez-vous est pris !