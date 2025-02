Plus forte que DeepSeek ? Cette nouvelle IA chinoise veut tout chambouler

Le géant technologique chinois Tencent vient de lancer un nouveau modèle d’intelligence artificielle, Hunyuan Turbo S, affirmant qu’il surpasse les performances de DeepSeek, la start-up qui a récemment secoué le monde de l’IA.

Selon Tencent, son nouveau modèle Hunyuan Turbo S serait bien plus puissant que DeepSeek.

Il se distinguerait par sa capacité à répondre aux requêtes en moins d’une seconde, le positionnant comme un « modèle à pensée rapide » par opposition aux « modèles à pensée lente » comme DeepSeek R1. Cette prouesse technique est rendue possible grâce à une architecture hybride combinant une chaîne de réflexion courte, similaire à l’intuition humaine, et une chaîne de réflexion plus longue pour les raisonnements complexes.

Tencent affirme que les performances de Turbo S égalent celles de DeepSeek-V3 dans des domaines tels que les connaissances générales, les mathématiques et le raisonnement.

Depuis le lancement de son chatbot en janvier, qui a surpassé ChatGPT d’OpenAI en termes de téléchargements, DeepSeek a non seulement bousculé les géants américains de la tech, mais a également poussé les entreprises chinoises à accélérer leurs propres développements en IA. Alibaba, par exemple, a récemment lancé son modèle Qwen 2.5-Max, revendiquant des performances supérieures à celles de DeepSeek-V3.

Une nouvelle ère de l’IA en Chine

Au-delà de la rapidité de réponse, Tencent met en avant l’efficacité économique de son modèle, affirmant que les coûts d’utilisation ont été considérablement réduits par rapport aux versions précédentes. Cette stratégie de tarification agressive fait écho à celle de DeepSeek, qui a bouleversé le marché avec son approche open-source et ses prix bas.

L’impact de cette course à l’innovation se fait sentir bien au-delà des frontières chinoises. La montée en puissance de DeepSeek a non seulement provoqué une onde de choc à Silicon Valley, remettant en question les paradigmes établis sur le développement et l’économie de l’IA, mais a également suscité un regain d’intérêt pour l’industrie technologique chinoise.