Lancement surprise de DeepSeek R2 : la Chine veut mettre OpenAI sous pression

DeepSeek R2 débarque en avance et pourrait bien ridiculiser la concurrence, ChatGPT en tête.

Source : Frandroid

Disons-le, DeepSeek a surpris tout le monde. Ce qui a été dit sur cette IA a été peut-être un peu exagérée, mais il est vrai qu’il a fait bouger les lignes.

Cette IA, déjà intégrée à Microsoft Copilot, s’apprête à frapper un grand coup avec sa deuxième version : DeepSeek R2. Initialement prévu pour mai 2025, son lancement est avancé aux prochaines semaines, comme l’a révélé Reuters.

Leur première version, R1, a déjà secoué le marché avec des performances solides et des coûts d’entretien riquiquis par rapport à ses concurrents. Avec R2, ils veulent aller encore plus loin : une IA plus rapide, plus puissante et surtout capable de réfléchir dans plusieurs langues. Oui, parce que jusqu’ici, le « raisonnement profond » – cette capacité à analyser et résoudre des problèmes complexes – était limité à l’anglais chez la plupart des IA. DeepSeek R2 veut faire différement et parler votre langue, ou presque.

Côté technique, on parle d’un meilleur encodage. Mais qu’est-ce que ça veut dire, concrètement ? L’encodage, c’est la manière dont l’IA transforme les mots, les phrases ou même les images en données qu’elle peut comprendre et manipuler. Un meilleur encodage, c’est donc une IA qui capte mieux ce qu’on lui demande et qui répond de façon plus précise.

DeepSeek se précipite

Mais pourquoi cette précipitation à sortir R2 si vite ? DeepSeek semble vouloir garder une longueur d’avance. OpenAI, derrière ChatGPT, bosse dur sur des IA moins chères et plus performantes, GPT-5 – Sam Altman, le CEO d’OpenAI, l’a confirmé lui-même. Du coup, DeepSeek dégaine R2 comme une réponse directe. Et ce n’est pas juste une question de fierté : en Asie, où DeepSeek est déjà bien implanté, cette nouvelle version pourrait consolider leur place de leader.

Des csontructeurs comme Honor et Oppo ont déjà adopté DeepSeek dans leurs smartphones. Avec R2, ces téléphones pourraient proposer des fonctions capables de rivaliser avec Gemini, l’IA de Google qu’on trouve dans plein d’appareils Android. Traduction en temps réel, assistants vocaux ultra-réactifs, suggestions intelligentes : tout ça pourrait débarquer sur votre prochain téléphone. En Europe, ça risque aussi de faire du bruit, même si Google ne va pas se laisser faire si facilement.

Mais tout n’est pas rose pour DeepSeek. Les États-Unis, qui dominaient le game de l’IA jusqu’ici, ne vont pas rester les bras croisés. Entre réglementations strictes et restrictions possibles sur les technologies chinoises, DeepSeek R2 va devoir slalomer entre les obstacles pour s’imposer. Ça promet une sacrée bataille dans le monde de l’intelligence artificielle.

