Opera simplifie son nom et son look sur iPhone

Trois ans après son lancement sur iOS, Opera Touch s'offre un changement de nom et un nouveau design pour accompagner son boom des utilisateurs.

Depuis l’arrivée d’iOS 14 et la mise à jour de l’application, Opera Touch sur iPhone connaît un nouvel engouement avec une hausse de 66 % de son nombre d’utilisateurs sur un an. Il était donc logique que le navigateur fasse un geste en retour.

Pour fêter les trois ans de sa déclinaison sur iOS, l’app profite de petites nouveautés avec une interface utilisateur remaniée et, surtout, un tout nouveau nom.

Nouvelle tête pour de nouveaux utilisateurs

À son lancement, Opera Touch se voulait l’illustration de l’entreprise norvégienne d’avoir une déclinaison pour iOS qui soit minimaliste dans son design et innovant dans son interface. Tout se faisait du bout des doigts.

Avec la montée en puissance de son navigateur web et de ses déclinaisons diverses, c’est logiquement que l’application pour iPhone et iPad va devenir Opera, histoire d’unifier tous les noms sur toutes les plateformes. Mais aussi de mieux montrer la navigation en toute transparence d’un support à l’autre.

Ce changement de nom s’accompagne d’un redesign de l’interface qui mise toujours sur sa simplicité et sa fluidité, mais se veut cette fois « plus moderne et raffinée ». L’interface opte pour un nouveau look qui troque le violet pour le rouge.

Le tout devient plus plat, les icônes restent cependant rondes. Fini aussi les ombres sur les bulles d’information et autres éléments. L’interface s’enrichit de nouvelles icônes dans la barre inférieure et d’un bouton d’action rapide mieux mis en évidence.

De nouveaux thèmes font également leur apparition pour plus de personnalisation. Les pages, arrière-plans, éléments et textes ont tous été repensés pour donner un coup de peps au navigateur mobile. D’autres modifications de l’interface s’ajouteront dans les prochains mois, a déjà prévenu Opéra qui espère ainsi améliorer « la convivialité et l’esthétique » avec « quelque chose d’unique qu’aucun autre navigateur disponible sur l’App Store ne propose actuellement ».

Avec l’introduction du navigateur par défaut au choix, Opera accélère son déploiement sur iOS pour profiter de l’engouement actuel dont bénéficie son navigateur mobile, loin des ténors du secteur (Chrome, Edge, Safari, Firefox…). Une étiquette d’outsider qui lui convient parfaitement.

Liaison sécurisée avec un PC, portefeuille crypto…

Pour cela, l’entreprise mise sur ses petits ajouts comme la liaison facile et sécurisée entre un smartphone et un ordinateur en scannant simplement l’icône Flow dans la barre latérale de la version web. Cela permettra de partager aisément des notes, images, fichiers, liens, etc. sans nécessiter de connexion fastidieuse.

Opera embarque aussi un portefeuille crypto qui permet d’envoyer et recevoir des cryptomonnaies ou bien d’effectuer des transactions blockchain. Le portefeuille peut être synchronisé entre plusieurs appareils.

Et cette nouvelle déclinaison d’Opera compte toujours sur ses atouts : une protection renforcée, un bloqueur de publicités et de dialogue de cookies, une protection contre le minage, etc.

La nouvelle version d’Opera pour iOS est d’ores et déjà disponible au téléchargement. Pour les anciens utilisateurs, la migration vers la nouvelle version va se faire progressivement.