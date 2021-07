Pourquoi vous devriez mettre un VPN dans vos valises pour les vacances

Si vous avez prévu de partir en vacances à l'étranger, emmener un VPN dans vos valises ne pèsera pas plus lourd et se montrera très utile. En contournant les géoblocages et en chiffrant votre connexion internet, un VPN est capable de vous faire oublier les pépins que l'on rencontre parfois hors de France.

Hébergements, transports et crèmes solaires : voici ce qu’on a l’habitude d’intégrer à son budget vacances chaque année. Un abonnement à un VPN n’y figure pas, alors que c’est très pertinent si vous avez prévu de passer vos vacances à l’étranger. En sécurisant votre connexion et en débloquant de nouveaux contenus sur internet, un VPN comme Surfshark a de quoi vous faire passer de meilleures vacances si vous ne pratiquez pas la déconnexion totale. D’autant qu’avec la promotion actuelle, Surfshark coûte 3 fois moins cher qu’un sandwich SNCF.

Pour les vacances d’été, l’abonnement de deux ans au VPN Surfshark profite d’une promotion de 81 % par rapport au prix pratiqué pour un mois. En effet, la souscription de deux ans ne coûte que 2,11 euros par mois, soit 50,60 euros pour deux ans. En plus, le service propose une généreuse politique « satisfait ou remboursé » de 30 jours si le service ne parvient pas à vous convaincre.

Contourner les géoblocages pour retrouver vos programmes préférés à l’étranger

Si par le passé vous avez déjà essayé de regarder votre télé-réalité de l’été diffusée sur une chaîne française lors d’un séjour à l’étranger, vous vous êtes alors probablement confronté au message « ce contenu n’est pas disponible dans votre pays ». C’est ce que l’on appelle le géoblocage, et c’est une pratique très courante sur internet. Pour une question de droits de diffusion, les chaînes de télévision sont généralement contraintes de diffuser leurs contenus uniquement dans le pays où elles sont domiciliées.

L’intérêt d’un VPN comme Surfshark, c’est justement de pouvoir contourner ces géoblocages en utilisant les nombreux serveurs répartis dans plusieurs pays que le service à sa disposition. Surfshark en possède plus de 3200, répartis dans 65 pays. Concrètement, lorsque vous utilisez un VPN, votre connexion va transiter par ces serveurs distants et dans le pays de votre choix. En vous connectant à un serveur français lorsque vous êtes à l’étranger, vous pouvez alors accéder aux mêmes contenus que lorsque vous êtes en France, même s’ils sont géobloqués.

C’est également grâce à ces serveurs situés un peu partout dans le monde que vous pouvez aussi profiter des catalogues étrangers des plateformes de vidéos à la demande. En se connectant à un serveur de Surfshark situé aux États-Unis, il devient possible de profiter du catalogue américain de Netflix. Il est sensiblement différent de celui proposé en France, avec des films et séries qui ne sont disponibles qu’outre-Atlantique. De la même manière, Surfshark est également équipé pour contourner la censure appliquée par certains états. Un bon point si vous êtes amateur de séjours dans des pays aux régimes autoritaires.

Sécuriser sa connexion sur les Wifi publics

Les vacances d’été riment souvent avec économies de données sur son forfait mobile. Les forfaits sans engagement sont souvent avares en données mobiles disponibles à l’étranger. Pour combler ce manque, il est parfois nécessaire de se connecter à des réseaux Wifi publics afin d’économiser son enveloppe de data. Des réseaux Wifi qui peuvent être compromis pour deux raisons :

n’importe qui peut générer un « faux » Wifi public afin d’espionner l’activité de ceux qui l’utilisent

ils peuvent également ne pas être suffisamment sécurisés et laisser des personnes mal intentionnées intercepter les donnés qui transitent sur votre appareil

Dans les deux cas, les pirates sont capables d’examiner votre activité, et donc avoir potentiellement accès à vos mots de passe, codes de cartes bancaires ou encore fichiers privés. Sauf si vous utilisez un VPN lors de la connexion à un Wifi public.

Un VPN comme Surfshark a aussi comme intérêt de chiffrer votre connexion à internet en la faisant passer un tunnel sécurisé. Les données qui transitent par ce tunnel sont chiffrées et impossibles à déchiffrer par un éventuel hacker qui chercherait à connaître votre activité. Vous pouvez ainsi vous connecter à un réseau Wifi public sans craindre de voir vos données siphonnées ou espionnées par une tierce personne.

Plus généralement, un VPN empêche toute entité d’espionner votre activité en se basant les données qui transitent par votre connexion internet. En revanche, ce service ne garantit pas votre anonymat sur internet si vous vous connectez à des services qui utilisent vos coordonnées (Google, Facebook, etc.). Logique.

Surfshark : rapide, complet et en promotion

Noté 8 sur 10 dans nos colonnes, le VPN Surfshark figure parmi les meilleurs élèves du marché. Il s’agit d’un service qui propose des débits de téléchargements élevés tout en conservant un excellent rapport qualité-prix. Surtout, Surfshark n’applique aucune limite de connexion à son service. C’est-à-dire que vous pouvez partager le service avec vos proches sans risquer de vous faire sucrer l’accès à votre compte. D’autant que Surfshark dispose d’applications sur à peu près toutes les plateformes où un VPN est utile : Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Smart TV, etc.

Grâce à une importante promotion, l’abonnement de deux ans à Surfshark est actuellement au prix de 2,11 euros par mois, soit 50,60 euros pour la période. Cela représente tout de même une économie de 81 % sur le tarif que Surfshark applique pour un abonnement d’un mois. Et si l’engagement vous fait peur, Surfshark offre une garantie « satisfait ou remboursé ». Vous avez 30 jours pour essayer le service et demander un remboursement si le service ne vous a pas convaincu.