Dropbox lance Passwords : son propre gestionnaire de mots de passe

Dropbox Passwords est le nouveau gestionnaire de mots de passe de Dropbox qui arrive en bêta pour certains utilisateurs.

Dropbox est l’un des services les plus populaires pour la sauvegarde de fichiers en ligne et se pose donc en concurrent de plateformes comme Google Drive ou Microsoft OneDrive. Mais voilà qu’arrivent de nouvelles fonctionnalités intéressantes parmi lesquelles figure un gestionnaire de mots de passe : Dropbox Passwords.

Ce dernier fonctionne comme n’importe quel gestionnaire de mots de passe classique à la différence près que, sans surprise, pour utiliser Drobox Passwords il faut un compte Dropbox. Ce nouveau service intervient après l’acquisition de Valt l’année dernière.

Dans un entretien accordé à The Verge, le chef produit de Dropbox, Timothy Young, explique cette nouveauté est en grande partie motivée par le fait que plusieurs utilisateurs se servent du service de stockage pour se remémorer leurs mots de passe — on imagine que d’aucuns le font malheureusement en copiant simplement du texte non chiffré sur une page blanche.

Un coffre-fort et une sauvegarde automatisée

Dans le même temps, Dropbox propose désormais aussi une sorte de coffre-fort. La fonction s’appelle Vault en anglais et est en fait un espace sécurisé par un code PIN à six chiffres au sein de votre compte Dropbox dans lequel vous pourrez conserver des fichiers chiffrés. Cela peut-être pratique si vous utilisez un compte partagé, mais que vous souhaitez garder certains éléments secrets. En outre, l’entreprise explique qu’il sera possible d’accéder directement à cet espace Vault sans avoir à ouvrir tout votre compte Dropbox.

En outre, Dropbox indique aussi qu’une fonction permettra de sauvegarder automatiquement certains dossiers de vote ordinateur sur votre compte en ligne. À vous de choisir quels éléments devront être synchronisés.

Dropbox Passwords et Vault sont disponibles en bêta pour les utilisateurs mobiles de l’offre payante Dropbox Plus.

La fonctionnalité de sauvegarde automatique arrive aussi en bêta, mais sur les comptes Basic, Professional et Plus.