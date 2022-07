Créer son site web ou sa boutique en ligne en moins d’une heure, c’est facile avec Jimdo

Qui a dit qu’il fallait avoir fait une école d'informatique ou débourser des milliers d’euros pour monter son propre site web ? Avec des solutions clés en main comme Jimdo, n’importe qui peut créer son propre site web ou sa boutique en ligne en quelques minutes, sans avoir à taper la moindre ligne de code.

Que ce soit pour exposer ses photos ou ouvrir une boutique en ligne pour vendre ses propres créations, il n’est plus nécessaire de passer des heures devant des tutoriels WordPress pour savoir monter soi-même son propre site web.

Il existe aujourd’hui des solutions comme Jimdo qui permettent en moins d’une demi-heure de mettre en ligne un site. Toute la partie de création du site se fait via une interface simple, intuitive et entièrement traduite en français. Il est même possible d’essayer cette interface et de monter un premier site web sans avoir à sortir sa carte bleue. Avec la version gratuite de Jimdo, il est très facile de créer un site web ou une boutique en ligne.

Vous souhaitez aller plus loin ? Vous pouvez alors souscrire une des offres payantes, selon vos besoins. Pour un site web, les packs débutent à 9 euros par mois. Le pack « best-seller » Grow, proposé à 15 euros par mois, comprend par exemple :

un nom de domaine personnalisé ;

une optimisation SEO ;

des statistiques de visite ;

une réponse du support Jimdo en moins de 4 heures.

Concernant l’e-boutique, ce sont trois packs payants qui sont disponibles. Le pack le plus abordable, appelé Basic et affiché à 15 euros par mois, offre notamment la possibilité de :

monter une e-boutique complète avec un système de paiement simple ;

utiliser un nom de domaine personnalisé ;

n’avoir aucune commission à verser à Jimdo.

Comment créer son site web avec Jimdo ?

Jimdo fournit aux auto-entrepreneurs des outils pratiques et intuitifs pour développer leur entreprise en ligne. Avec Jimdo et en quelques clics seulement, il est possible de créer un site web professionnel et un logo personnalisé, de commencer à vendre en ligne et de gagner en visibilité. Tout est fait pour libérer le potentiel des auto-entrepreneurs afin d’assurer leur réussite en ligne.​

L’inscription, pour commencer, se fait par e-mail, Facebook ou Google et ne prend que quelques secondes. Une fois cette formalité passée, Jimdo vous prend en main avec une série de questions : voulez-vous monter un site web ou une boutique ? Pour une seule personne ou pour une équipe ? Désirez-vous un thème moderne, sobre ou coloré ? Après quelques étapes, Jimdo vous proposera un squelette de site web beau et fonctionnel qui répond à vos besoins. Si ce modèle vous plaît, il ne vous reste alors plus qu’à le personnaliser.

Et c’est là que l’interface de Jimdo prend tout son sens. Dans le questionnaire de départ, nous avons indiqué vouloir ouvrir une boutique pour vendre des montres, dans un style moderne et épuré. Le premier jet est plutôt convaincant. En quelques clics, il est possible de changer toutes les images de cette ébauche de site web, d’ajouter du texte, des titres, des liens et même d’entrer rapidement un premier produit dans la boutique. Dimensions, prix, frais de livraison, stocks, tout est personnalisable.

En moins d’une demi-heure, il est possible de créer une belle page web pour mettre en valeur ses produits via des boutons engageants, de personnaliser les prix de ses produits et d’attacher un compte PayPal ou Stripe à sa boutique. Si vous êtes curieux et que vous explorez les quelques menus de l’interface de création, vous n’aurez aucun problème pour créer rapidement quelque chose de brillant.

À cette facilité de prise en main, il faut également ajouter que l’interface de Jimdo est un modèle de lisibilité. Il suffit de passer sa souris sur une icône du menu pour savoir ce qu’elle fait grâce à un texte en français. Ajouter un bloc, une page ou un article supplémentaire dans la boutique ne demande en tout et pour tout que quelques minutes.

Des outils pour gérer sa communauté et suivre son audience

Une fois son site créé et mis en forme, Jimdo propose dans son interface de nombreux outils pour suivre son activité et attirer des visiteurs. En quelques clics, il est possible de connaître son audience et la source de l’audience avec Google Analytics. Jimdo met par ailleurs à disposition un service de prise en charge du référencement automatique sur les moteurs de recherche. De cette façon, vous pouvez vous épargner le fastidieux travail de référencement et vous concentrer sur l’essentiel : votre site ou votre boutique en ligne.

Des outils communautaires permettent de collecter des adresses e-mail pour lancer des campagnes de newsletter ou d’envoyer des messages à ses prospects sur WhatsApp. Jimdo propose non seulement de créer un site vitrine alléchant, mais vous donne aussi tous les outils pour assurer sa réussite.

Créez un site Jimdo gratuitement et passez à une offre supérieure à tout moment

Pour créer un site web avec Jimdo, rien de plus simple, il suffit de s’inscrire à cette adresse. Sans entrer votre carte bancaire, vous pouvez monter en quelques heures votre premier site web.

Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez débloquer de nombreuses fonctionnalités supplémentaires en passant par l’un des cinq packs payants pour site ou des trois packs payants pour e-boutique proposés par Jimdo. Ils permettent tous de bénéficier d’un nom de domaine personnalisé et de l’outil de référencement automatique.