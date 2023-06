Que se passe-t-il sur Reddit ? Le grand « blackout » expliqué simplement

Reddit est en crise suite à l'annonce de la monétisation de son API. Cette décision a provoqué la fermeture de nombreuses applications tierces et la mise en sommeil de milliers de subreddits en signe de protestation. Le PDG de Reddit, Steve Huffman, a été critiqué pour sa gestion de la situation et son manque de transparence. Cette crise survient alors que Reddit se prépare à une introduction en bourse, suscitant des interrogations sur l'avenir de la plateforme.

Reddit

, le site communautaire bien connu, a récemment annoncé sa décision de commencer à facturer l’accès à son API, provoquant une onde de choc parmi ses utilisateurs. En conséquence, des milliers de subreddits ont été rendus privés, limitant l’accès à un grand nombre d’utilisateurs de la plateforme. Voilà pour l’explication rapide, maintenant on rentre dans les détails.

Une décision controversée

En avril dernier, les dirigeants de Reddit ont annoncé qu’ils commenceraient à facturer l’accès à leur API, un changement de cap significatif pour une plateforme dont l’API était jusqu’à présent libre d’accès. En emboîtant le pas à Twitter, Reddit cherche à tirer profit des vastes quantités de données que ses utilisateurs ont accumulées au fil des ans.

Les premières victimes de ce changement ont été les applications tierces conçues pour naviguer sur Reddit à partir de dispositifs mobiles. Apollo, l’une des applications les plus connues, a dû fermer ses portes, ne pouvant pas se permettre les sommes que Reddit exigeait pour continuer à fonctionner. D’autres applications comme ReddPlanet ou Sync ont également annoncé leur intention de fermer.

Le développeur d’Apollo a récemment révélé dans un post Reddit que les 7 milliards de requêtes que son application effectue chaque mois lui coûteraient 1,7 million de dollars par mois, soit 20 millions de dollars par an. Même limiter son service aux abonnés payants signifierait que l’API Reddit lui coûterait plus du double de ce qu’il gagne grâce aux abonnements.

Réaction en chaîne : subreddits en grève

Cette décision a déclenché une véritable révolte parmi les utilisateurs de Reddit. Les modérateurs de certains des plus grands subreddits ont déclaré une « grève temporaire », rendant leurs groupes privés pendant deux jours. Depuis lors, les choses ont rapidement évolué et il existe aujourd’hui des milliers de subreddits en grève, avec des interruptions qui pourraient être temporaires ou indéfinies.

Parmi les subreddits affectés, on retrouve certains des plus populaires de la plateforme, comme r/funny (plus de 40 millions d’abonnés), r/gaming, r/Music, r/france, r/science, r/food, r/videos, r/history ou r/InternetIsBeautiful. Le site Reddark surveille ces « protestations » et recense actuellement 6 292 subreddits en mode grève.

Des excuses qui ne passent pas

La tentative du PDG de Reddit, Steve Huffman, de calmer les esprits lors d’une session de questions-réponses (AMA, « Ask Me Anything ») a été un véritable désastre. Selon The Verge, l’échange a servi à accuser Steve Huffman d’être un lâche, entre autres critiques. Les utilisateurs ont reproché à Huffman de « demander des sommes d’argent ridicules » sans partager ces revenus avec les modérateurs de Reddit, qui consacrent « beaucoup de temps et d’efforts à entretenir leurs communautés ».

Les développeurs d’applications tierces et les modérateurs eux-mêmes ont dénoncé le manque de transparence de la part de Reddit. Aucune information sur les tarifs de l’API n’a été divulguée lors de l’annonce, et Reddit a évité de donner des détails sur d’autres aspects controversés, comme l’interdiction pour ces applications tierces d’afficher du contenu pour adultes.

Ce mouvement de Reddit est vu d’un très mauvais œil par la communauté. Certains soupçonnent que la décision de facturer l’API vise à préparer son introduction en bourse prévue pour le second semestre 2023. Le PDG de Reddit lui-même a tenté de justifier la décision en rappelant que Reddit est une entreprise dont l’objectif est de réaliser un profit. Toutefois, il n’est pas certain que Reddit puisse survivre à ce scandale sans dommage.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !