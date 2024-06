Temu, l'app de shopping, est dans le collimateur des autorités américaines. Accusée d'être un dangereux malware, l'application chinoise soulève de sérieuses questions sur la sécurité de nos données.

Avec plus de 75 millions d’utilisateurs mensuels, Temu s’est imposé comme le nouveau géant du shopping en ligne. L’app trône fièrement en tête des téléchargements sur l’App Store et le Google Play Store. Mais derrière ce succès commercial se cache une réalité bien plus sombre. Tim Griffin, procureur général de l’Arkansas, n’y va pas par quatre chemins : « Temu prétend être une plateforme d’achat en ligne, mais il s’agit d’un malware dangereux« .

L’accusation est grave : Temu s’accorderait « subrepticement l’accès à pratiquement toutes les données du téléphone portable d’un utilisateur » dans des propos repris par The Verge. Une pratique qui rappelle étrangement celle de Pinduoduo, autre app du groupe PDD Holdings, suspendue en 2023 du Google Play Store pour des problèmes de sécurité.

Un espion dans votre poche ?

Les allégations ne s’arrêtent pas là. Selon la plainte déposée en Arkansas, Temu serait capable de pirater les téléphones des utilisateurs et de contourner les paramètres de confidentialité. L’app collecterait bien plus de données que nécessaire pour une simple plateforme de shopping, y compris des informations sensibles ou personnellement identifiables.

Plus inquiétant encore, Temu utiliserait des techniques trompeuses pour obtenir des autorisations. Par exemple, en demandant l’accès à la localisation pour télécharger une photo, l’app s’octroierait en réalité un accès permanent à cette donnée. La plainte va jusqu’à accuser Temu de « voler » des autorisations pour accéder à l’enregistrement audio et visuel de l’appareil.

Un mépris flagrant pour la réglementation européenne

L’Europe n’est pas en reste dans cette affaire. UFC-Que Choisir, association de défense des consommateurs, a déposé plainte auprès de l’Arcom, le régulateur français du numérique.

Le grief ? Temu ne respecterait pas le Digital Services Act, la réglementation européenne sur les services numériques. Concrètement, l’app est accusée de ne pas fournir suffisamment d’informations sur les vendeurs et la conformité des produits aux normes européennes. Plus grave encore, Temu recourrait à des « dark patterns », ces interfaces trompeuses conçues pour pousser le consommateur à dépenser plus que prévu.

La plainte soulève également des inquiétudes concernant la protection des mineurs sur la plateforme. Temu ne conditionnerait pas l’accès à son service à une vérification d’âge, exposant potentiellement les plus jeunes à des contenus inappropriés ou à des pratiques commerciales agressives.

Comme n’importe quelle application, il est recommandé de vérifier les autorisations accordées à l’application, d’être vigilant sur les informations personnelles partagées, et d’utiliser des méthodes de paiement sécurisées. Notre conseil est quand même de ne pas foncer vers cette app… les quelques économies à réaliser ont un coût certainement bien plus importants que vous ne pouvez imaginer.

