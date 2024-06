La fin d’OpenDNS en France : les dessous d’un blocage qui fait parler

Vous ne le savez peut-être pas, mais un petit rouage essentiel d'internet vient de disparaître en France. OpenDNS, un service utilisé par des millions d'utilisateurs, a cessé de répondre aux adresses IP françaises.

Une page se tourne en France. OpenDNS, un acteur majeur des résolveurs DNS, tire sa révérence.

Qu’est-ce qu’OpenDNS et pourquoi c’est important ?

Pour comprendre l’importance de cette nouvelle, il faut d’abord saisir ce qu’est OpenDNS.

Imaginez internet comme une gigantesque ville, avec des millions d’adresses. Le DNS (Domain Name System) est comme l’annuaire de cette ville. Quand vous tapez www.example.com dans votre navigateur, c’est le DNS qui traduit ce nom en adresse IP, l’équivalent du numéro de rue pour un ordinateur.

OpenDNS est (ou plutôt était) l’un des services les plus populaires pour effectuer cette traduction. C’est un résolveur DNS public, c’est-à-dire un service gratuit que n’importe qui pouvait utiliser à la place du DNS fourni par son fournisseur d’accès internet.

Mais voilà, OpenDNS a décidé de ne plus répondre aux adresses IP situées en France. En d’autres termes, si vous êtes en France, vous ne pouvez plus utiliser ce service.

La décision d’OpenDNS de cesser ses activités en France n’est pas anodine. Elle fait suite à des exigences légales de plus en plus strictes concernant le blocage de certains contenus jugés illégaux. Plutôt que de mettre en place un système de filtrage complexe, OpenDNS a choisi l’option radicale : bloquer complètement l’accès depuis la France.

Il est important de noter que d’autres grands acteurs, comme Google, ont choisi une approche différente. Au lieu de bloquer complètement leur service, ils censurent uniquement les domaines spécifiquement demandés par la justice. C’est une approche plus ciblée, mais qui soulève également des questions sur le rôle des entreprises privées dans la régulation d’internet.

Quelles alternatives pour les utilisateurs français ?

Heureusement, OpenDNS n’est pas le seul résolveur DNS public disponible. Il existe de nombreuses alternatives, certaines peut-être même plus adaptées aux besoins des utilisateurs français. Voici quelques options :

DNS.sb : Un service européen qui met l’accent sur la confidentialité.

DNS4ALL : Une autre option européenne avec des serveurs en France.

FDN (French Data Network) : Un service français géré par une association à but non lucratif.

Cloudflare (1.1.1.1) : un service très populaire et réputé pour sa rapidité.

Il est important de noter que l’utilisation d’un résolveur DNS public n’est pas toujours la meilleure option. Le DNS fourni par votre fournisseur d’accès internet peut parfois être plus rapide et plus fiable.

