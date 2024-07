Bac 2024 : comment consulter ses résultats et ses notes en ligne

Voici comment consulter les résultats du bac 2024 en ligne si vous êtes dans une filière générale, technologique ou professionnelle. Vous pouvez les consulter à partir de ce lundi 8 juillet 2024 à des heures différentes selon votre académie.

C’est enfin la fin d’un suspense insoutenable ! Alors que les épreuves du baccalauréat 2024 dans les filières générales, technologiques et professionnelles se sont terminées il y a quelques semaines, c’est enfin l’heure des résultats. Si vous êtes l’un des 728 164 candidats ayant passé le bac, ou bien l’un de leurs proches, voici comment consulter les résultats du bac 2024 en ligne. En effet, les notes sont également disponibles dans les enceintes des lycées des candidats, mais si vous ne voulez ou ne pouvez pas vous déplacer, les résultats peuvent être consultés en ligne.

Comment accéder aux résultats du bac 2024 en ligne ?

Pour accéder à vos résultats du bac, vous pouvez vous connecter sur le site web de votre académie. Il y a une page spécifique sur le site du ministère de l’Éducation nationale pour cela. C’est là que vous devriez aller pour consulter le site de votre académie. Veuillez noter que certains résultats d’académies peuvent ne pas être disponibles immédiatement, donc il se peut que vous ayez besoin de consulter à nouveau plus tard dans la matinée. Il est également possible que les sites soient surchargés de connexions simultanées, ce qui fait que vous ne pourrez pas consulter vos résultats immédiatement.

Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse met à disposition un site sur lequel vous pouvez consulter en ligne les résultats du bac 2024. La plateforme reste relativement simple à utiliser, mais manque encore un peu d’efficacité. Il vous faudra plusieurs clics avant d’accéder au Graal. Sélectionnez d’abord votre filière, ces deux liens sont les portails officiels pour accéder à vos résultats : Générale ou technologique ;

; Professionnelle. Ensuite, sélectionnez votre académie, soit dans la liste, soit en cliquant au bon endroit sur la carte. Vous pourrez ensuite rechercher votre nom et/ou votre filière spécifique afin de trouver les résultats. Selon votre académie, l’affichage de la page sur laquelle vous serez redirigé peut grandement varier. Par exemple, si vous dépendez de l’académie Orléans-Tours, vous verrez différents rectangles. Du côté de Reims, c’est un tableau qui apparaît. Pas de panique, les informations restent globalement les mêmes. Vous accéderez à une page regroupant encore une fois les différents examens. Il faudra cliquer sur celui qui vous concerne avant de voir enfin apparaître un lien cliquable : « Consultez les résultats en cliquant ICI ». Vous tomberez enfin sur une barre de recherche dans laquelle il faudra inscrire votre nom pour accéder à votre résultat. Attention, pour des raisons évidentes, il faudra penser à vous identifier pour voir vos notes.

À quelle heure se connecter ?

Selon votre académie, les résultats ne seront pas publiés au même moment de la journée. Pour la quasi-majorité des académies, comptez sur le début d’après-midi : le temps de faire une grasse matinée bien méritée après les épreuves. Voici les heures de publication des résultats par académie :

Aix-Marseille : 12h00 ;

Amiens : 13h30 ;

Besançon : 14h00 ;

Bordeaux : 15h00 ;

Clermont-Ferrand : 14h00 ;

Corse : 14h00 ;

Créteil : 13h00 ;

Dijon : 14h00 ;

Grenoble : 14h00 ;

Guadeloupe : 10h30 (heure locale) ;

Guyane : 11h30 (heure locale) ;

La Réunion : 13h30 ;

Lille : 13h30 ;

Limoges : 15h00 ;

Lyon : 14h00 ;

Martinique : 11h00 (heure locale) ;

Mayotte : le 5 juillet à 13h00 (heure locale) ;

Montpellier : 14h30 ;

Nancy-Metz : 12h00 ;

Nantes : 15h00 ;

Nice : 14h30 ;

Normandie : 14h30 ;

Orléans-Tours : 12h30 ;

Paris : 13h00 ;

Poitiers : 15h00 ;

Reims : 12h00 ;

Rennes : 15h00 ;

Strasbourg : 12h00 ;

Toulouse : 14h30 ;

Versailles : 13h00.

Comment s’identifier pour accéder aux notes du bac 2024

Pour accéder à vos résultats du bac, vous devrez renseigner au moins les premières lettres de votre nom de famille. C’est le cas si vous avez autorisé la publication de vos résultats sur la plateforme Cyclade. Dans le cas contraire, vous devrez vous munir des identifiants fournis par votre lycée, ou indiquer le numéro de candidat qui apparaît sur les diverses convocations aux épreuves. Un mot de passe sera demandé : c’est votre date de naissance. Quant aux candidats libres, ils devront renseigner leur adresse mail comme identifiant ainsi que leur mot de passe.

Quelle note pour avoir le bac ?

Pour rappel, si vous n’avez pas la note requise pour obtenir votre baccalauréat, les épreuves de rattrapage se dérouleront dès le mardi 9 juillet et jusqu’au jeudi 11 juillet pour toutes les filières. Les oraux de rattrapage sont proposés aux candidats ayant obtenu entre 8 et 10/20.

Dans le baccalauréat général et technologique, la note finale est maintenant un mélange de contrôle continu qui compte pour 40 % et d’examens qui comptent pour 60 % ; impossible donc d’obtenir son diplôme uniquement au contrôle continu. Les matières sont réparties entre ces deux évaluations, avec des coefficients variables en fonction du parcours (général ou technologique), de l’année d’étude (première ou terminale), et de la matière elle-même.

Pour obtenir le baccalauréat, le candidat doit avoir une note moyenne de 10/20 à l’ensemble des épreuves. Soit 1000 points sur les 2000 points possibles qu’on peut obtenir. Dans le calcul de la note de contrôle continu, basé sur la moyenne annuelle des bulletins scolaires de première et terminale, les matières suivantes sont incluses :

Spécialité (coef 8) ;

Histoire-Géographie (coef 6) ;

Première langue vivante (coef 6) ;

Deuxième langue vivante (coef 6) ;

Enseignement scientifique / Mathématiques (coef 6) ;

Éducation physique et sportive (coef 6) ;

Enseignement moral et civique (coef 2).

En ce qui concerne le calcul de la note d’examen, elle comprend les épreuves anticipées et les épreuves finales :

Français (coef 5 pour l’écrit, coef 5 pour l’oral) ;

Premier enseignement de spécialité (coef 16) ;

Deuxième enseignement de spécialité (coef 16) ;

Philosophie (coef 16 en général, coef 4 en technologique) ;

Grand oral (coef 10 en général, coef 14 en technologique).

Quant aux mentions elles requièrent toutes un minimum de points :

Mention assez bien : entre 12 et 14/20 (soit entre 1200 et 1399 points) ;

Mention bien : entre 14 et 16/20 (soit entre 1400 et 1599 points) ;

Mention très bien : au-delà de 16/20 (soit à partir de 1600 points).

Source : Ministère de l’Education Nationale Ministère de l’Education Nationale

Le système peut sembler complexe. Cependant, le ministère de l’Éducation nationale met à disposition des documents à télécharger pour aider à calculer la note du bac. Ces documents incluent un tableau avec les notes en première et terminale, les coefficients, les calculs à effectuer et le résultat final. Ils sont disponibles pour les élèves suivant le parcours général et technologique.

Quel est le taux de réussite du bac ?

En 2023, à la session de juin et après les rattrapages, le taux de réussite au baccalauréat était de 90,9 % selon la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance. Elle différait selon les filières :

Filière générale : 95,7 % ;

Filière technologique : 89,8 % ;

Filière professionnelle : 82,7 %.