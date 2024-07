Brevet des collèges 2024 : comment consulter ses résultats et ses notes en ligne

Voici comment consulter les résultats du brevet des collèges 2024 en ligne. Vous pouvez les consulter à partir de ce mercredi 10 juillet 2024 à des jours et heures différents selon votre académie.

Les élèves de l’académie de Mayotte ont pris un peu d’avance : ils ont déjà eu les résultats du Brevet Nationale des Collèges ! Mais c’est au tour des élèves du reste de la France de pouvoir les consulter, entre le 10 et le 12 juillet selon les académies. Si vous êtes l’un des 858 409 candidats ayant passé le brevet, ou bien l’un de leurs proches, voici comment consulter les résultats du brevet des collèges 2024 en ligne.

Les notes sont également disponibles dans les enceintes des collèges des candidats, mais si vous ne voulez ou ne pouvez pas vous déplacer, les résultats peuvent être consultés en ligne. C’est exactement comme pour les résultats du bac 2024.

Pour aller plus loin

Bac 2024 : comment consulter ses résultats et ses notes en ligne

Comment accéder aux résultats du brevet des collèges (DNB) 2024 en ligne ?

Pour accéder à vos résultats du Diplôme National des Brevets (DNB), vous pouvez vous connecter sur le site web de votre académie. Mais il y a aussi une page dédiée sur le site du ministère de l’Éducation nationale. Certains résultats dans les différentes académies pourront ne pas être disponibles dès l’horaire indiqué : vous devrez peut-être revenir plus tard.

Par exemple, il se pourrait que les différents sites soient surchargés de connexion et qu’ils ne soient pas accessibles durant un certain temps.

Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse met à disposition un site sur lequel vous pouvez consulter en ligne les résultats du brevet 2024. Le fonctionnement est plus simple qu’il y a quelques années, même s’il reste à sélectionner le diplôme et l’académie.

Pour ce faire, une fois sur le site, cliquez sur « Examen ». Puis dans la liste déroulante, sélectionnez « Diplôme National du Brevet ». Le site vous emmènera sur une carte sur laquelle vous devrez sélectionner votre académie ; vous pouvez aussi la sélectionner dans la liste déroulante à gauche.

Vous accéderez à une page regroupant encore une fois les différents examens. Il faudra cliquer sur celui qui vous concerne avant de voir enfin apparaître un lien cliquable : « Consultez les résultats en cliquant ICI ».

À quelle heure se connecter ?

Selon les académies, les résultats ne sont pas publiés le même jour. Les élèves inscrits dans l’académie de Mayotte les connaissent déjà, mais dans d’autres régions, il faudra attendre un plus plus longtemps. La dernière académie sur le calendrier est la suivante : les élèves d’Aix-Marseille, pour qui les résultats tomberont le 12 juillet à 16 heures. Voici le calendrier complet :

Aix-Marseille : 12 juillet à 16h ;

Amiens : 10 juillet à 17h ;

Besançon : 11 juillet à 09h30 ;

Bordeaux : 11 juillet à 13h ;

Clermont-Ferrand : 12 juillet à 14h ;

Créteil : 12 juillet à 11h ;

Corse : 11 juillet à 11h ;

Dijon : 11 juillet à 09h30 ;

Grenoble : 11 juillet à 17h ;

Guadeloupe : 11 juillet à 11h (locale) ;

Guyane : 10 jullet à 9h (locale) ;

Lille : 12 juillet à 13h ;

Limoges : 10 juillet à 16h0 ;

Lyon : 11 juillet à 14h ;

Mayotte : 8 juillet à 13h (locale) ;

Martinique : 11 juillet à 11h (locale) ;

Montpellier : 11 juillet à 12h ;

Nancy-Metz : 10 juillet à 14h ;

Nantes : 11 juillet à 18h ;

Normandie : 11 juillet à 10h ;

Nice : 11 juillet à 15h ;

Orléans-Tours : 10 juillet à 12h ;

Paris : 12 juillet à 11h ;

Poitiers : 11 juillet à 17h ;

Reims : 11 juillet à 11h ;

Rennes : 10 juillet à 18h ;

La Réunion : 10 juillet à 11h (locale) ;

Strasbourg : 10 juillet à 18h ;

Toulouse : 10 juillet à 10h ;

Versailles : 12 juillet à 11h.

Comment s’identifier pour accéder aux notes du brevet 2024

Ensuite, vous devrez renseigner le nom des candidats dont vous souhaitez connaître le résultat, ou au moins les premières lettres. Le nom sera affiché (avec la mention ou non) uniquement si vous avez autorisé la publication de vos résultats sur la plateforme Cyclade. Sinon, il faudra entrer les identifiants fournis par le collège, comme le numéro de candidat (on peut le trouver sur les convocations aux épreuves).

Quant au mot de passe demandé, c’est tout simple : il s’agit de votre date de naissance. Pour les candidats libres, il faudra renseigner son adresse mail dans le champ des identifiants.

Afin de connaître votre note, il faudra naturellement vous identifier avec votre numéro de candidat ou encore votre date de naissance. Cela se passe aussi sur la plateforme Cyclade vers laquelle vous serez redirigé.

Quelle note pour avoir le brevet des collèges ?

Au Diplôme National du Brevet, le « contrôle continu » et les épreuves comptent pour autant de points : 400 à chaque fois, donc 800 points au total. Le contrôle continu consiste en fait à une « évaluation du socle commun », à savoir des connaissances, compétences et culture que l’enfant doit connaître. Ce sont les professeurs qui évaluent les élèves à la fin de l’année lors du conseil de classe autour de huit composantes. Le tout selon quatre appréciations, qui correspondent à des points différents :

Maîtrise insuffisante : 10 points ;

Maîtrise fragile : 25 points ;

Maîtrise satisfaisante : 40 points ;

Très bonne maîtrise : 50 points.

À noter que les options permettent d’obtenir jusqu’à 20 points supplémentaires.

De l’autre côté, il y a les épreuves finales, que tous les élèves passent en fin d’année, pour 400 points maximum :

Français : 100 points ;

Mathématiques : 100 points ;

Histoire géographie et enseignement moral et civique : 50 points ;

Sciences (physique-chimie, sciences de la vie et de la terre et technologie, deux épreuves sur les trois) : 50 points ;

Oral : (projet en histoire des arts par exemple) : 100 points.

Pour les mentions, cela fonctionne de la même manière qu’au bac :

12/20 : mention assez bien (480 points sur 800) ;

14/20 : mention bien (560 points sur 800) ;

16/20 : mention très bien (640 points sur 800).

Quel est le taux de réussite du DNB ?

L’année dernière, ce sont 89,1% des candidats qui ont obtenu le brevet des collèges. Un résultat en hausse de 1,4 point par rapport à 2022. C’est pourquoi cette année, le Gouvernement a décidé de supprimer les correctifs académiques qui gonflent artificiellement les résultats, selon le Premier ministre Gabriel Attal, comme l’indiquait Le Figaro. Ce qui fait que le taux de réussite au DNB pourrait fortement chuter cette année.