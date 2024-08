Vos données de santé sur Doctolib peuvent servir à entraîner ses IA

Doctolib a mis à jour ses conditions générales d’utilisation. Elles permettent désormais à la plateforme d’exploiter vos données personnelles afin d’entraîner ses modèles d’IA, qui seront utilisés dans ses services.

Il n’y a pas que les Gamam qui veulent utiliser toutes les données dont elles disposent sur vous pour entraîner leurs intelligences artificielles. Des entreprises plus petites, mais pas moins connaisseuses de votre vie aussi sont intéressées. En témoigne Doctolib, qui vient de changer ses conditions générales d’utilisation.

Doctolib : quelles données sont utilisées et pourquoi faire ?

Si la plateforme a besoin de faire cela, c’est parce qu’elle dispose d’une base de plus de 90 millions d’utilisateurs à travers l’Europe. Une grande base de données, qui, si elle est utilisée, permet d’entraîner une IA générative. En effet, l’entreprise travaille à plusieurs outils, comme un assistant de consultation, pour aider les médecins à remplir des dossiers de patients plus rapidement. Cet assistant pourra prendre des notes en temps réel et présenter une synthèse à la fin de la consultation. Un outil en phase de test auprès de 360 médecins, précise Le Figaro. Comme le rappellent nos confrères de BFMTV, cet outil doit être déployé en octobre prochain. On sait aussi que Doctolib voudrait faire réserver des rendez-vous par téléphone, et non pas uniquement sur Internet, à partir de 2025. Dans l’immédiat, Doctolib déclare sur son site que « cela nous permet de proposer des fonctionnalités comme des rappels pour renouveler une ordonnance ou des instructions de suivi après une consultation. »

La page d’accueil de Doctolib // Source : Frandroid

Le changement a notamment été repéré par l’ingénieur de recherche à l’Arcom David Libeau (via X), mais aussi par BFMTV. Depuis le 7 août, Doctolib vous demande votre autorisation pour utiliser vos données personnelles. Parmi les données utilisées, il y a l’historique des rendez-vous et les ordonnances stockées sur la plateforme par vos médecins : il s’agit donc bien de données de santé. Doctolib appuie sur le fait que « vous ne serez, bien sûr, pas directement identifiable, par votre nom ou prénom par exemple. »

Comme pour tout changement dans la gestion des données personnelles, Doctolib est dans l’obligation de vous notifier de ce changement. C’est pourquoi vous avez dû apercevoir un encart qui s’est ouvert ces derniers jours. Il vous propose deux choix :

« J’améliore l’activation des services » ;

« Je désactive l’amélioration des services ».

L’encart qui vous permet de renoncer à l’utilisation de vos données par Doctolib pour ses IA // Source : Frandroid

Une fois le choix fait, cliquez sur « Enregistrer ». Heureusement, ce n’est pas le seul moyen de changer cela. Sinon, vous pouvez suivre ces étapes :

Aller dans « Mon compte » en haut à droite de l’écran ;

Puis dans « Mes préférences », puis dans « Amélioration des services »

Un encart apparaît alors, vous laissant le choix.

