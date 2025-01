C’est quoi HelloQuitteX ? Cette initiative française pour quitter X

Un mouvement français cherche à créer un événement autour du départ de la plateforme X, après maintes polémiques de la part d’Elon Musk et son engagement politique.

Le mouvement HelloQuitX

Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, l’utilisation du réseau social fait de plus en plus débat. Le milliardaire a transformé les règles de l’algorithme de Twitter et réduit drastiquement les efforts de modération.

Il utilise aussi la plateforme pour son engagement politique. Elon Musk est un futur membre du gouvernement Trump, et publie des commentaires sur la vie politique de plusieurs pays européens comme le Royaume-Uni ou l’Allemagne où il soutient le parti d’extrême droite Afd.

Désormais, la question de l’interdiction de X en France se pose ouvertement, et pour ses utilisateurs, la question d’un grand départ. C’est ce que propose le mouvement HelloQuitX.

L’exode du 20 janvier

Le 20 janvier 2025, c’est le jour de l’investiture de Donald Trump comme nouveau président des États-Unis. C’est aussi le jour choisi par HelloQuitX pour tenter de créer un mouvement de départ de la plateforme X.

À l’heure où X/Twitter est instrumentalisé jusque dans l’algorithme par Elon Musk à des fins politiques, X est devenu dangereux pour les démocraties. Il est temps de changer, HelloQuitteX a un plan.

Le mouvement tente donc de rallier les personnalités, organisation et média dans le but de faire du départ le 20 janvier un événement.

Il propose aux personnes intéressées des outils pour quitter X, une app, et de signer sa participation à travers un formulaire.

Qui est derrière HelloQuitteX ?

HelloQuitteX se présente comme « un mouvement transpartisan et apolitique qui aide les citoyens à se réapproprier des espaces numériques compatibles avec des démocraties fonctionnelles ».

Cependant, la page officielle du projet propose un lien vers un appel aux dons au profit de l’association « On est prêt » créée en 2019 par Magali Payen et qui « rassemble des experts, des personnalités, des faiseurs sur le terrain, pour sensibiliser et mobiliser sur les enjeux environnementaux et sociaux ».

La page officielle HelloQuitteX présente aussi des départs de grands comptes comme les médias Ouest France, The Guardian ou Mediapart, mais ces derniers ont annoncé leurs départs indépendamment de l’initiative HelloQuitteX.

En revanche, le mouvement semble avoir convaincu le département de Loire-Atlantique, le département de Haute-Vienne, qui annoncent leurs départs avec le hashtag correspondant, mais aussi le journaliste David Dufresne ou encore la responsable politique Marine Tondelier.

Reste à voir le 20 janvier quelle sera l’ampleur réelle du mouvement, et sa durée dans le temps.