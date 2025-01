Cette app française de paiement mobile a une astuce pour faire disparaître les files d’attente

En plus de promettre un paiement mobile plus efficace que la concurrence, le Français DeluPay propose aussi une fonction visant à supprimer les files d’attente en caisses.

Nous avions déjà eu l’occasion de parler de DeluPay à l’occasion du CES 2024. Voici la startup française de retour au CES 2025 avec de bonnes nouvelles pour vous simplifier la vie quand vous voulez payer avec votre smartphone. La nouvelle fonctionnalité présentée compte en effet vous aider à échapper aux files d’attente.

Permettons-nous juste un petit rappel de ce qu’est DeluPay. Cette application ambitionne de vous faire oublier Google Pay, Apple Pay et consorts en promettant une expérience utilisateur plus pratique. DeluPay vous propose ainsi de payer en trois secondes chrono grâce à un QR Code, le NFC ou même le Bluetooth LE. Pas besoin de renseigner une nouvelle carte bancaire quand l’ancienne expire puisque l’app se relie directement à votre compte bancaire. Du côté des commerçants, les commissions sont divisées par deux selon la startup (par rapport à Visa ou Mastercard par exemple), ce qui rend cette solution plus rentable a priori. Et, cerise sur le gâteau, toutes les informations des transactions restent en France et ne passent par aucun serveur à l’étranger.

DeluPay contre les files d’attente

Près d’un an après sa création, le service affirme être présent chez 3500 commerces et avoir séduit 10 000 utilisateurs. Et ça ne s’arrête pas là puisque DeluPay a noué un partenariat avec le club de football Paris FC. Un partenariat qui va justement lui permettre de mettre en place sa nouvelle fonction anti-files d’attente.

Le concept n’est pas très complexe, mais assez astucieux. Une enseigne va pouvoir délimiter une zone autour de sa boutique. Au sein de ladite zone, les utilisateurs pourront passer une commande directement via DeluPay avant de se rendre dans le magasin ou le restaurant qui aura, entre-temps, eu le temps de préparer la commande et de la servir dès l’arrivée du client.

Ce dernier n’a pas à attendre et, pour le commerçant, cela lui permet d’accélérer le service et donc de vendre plus. Dans le cadre du partenariat avec le Paris FC, on peut ainsi imaginer un supporter qui, à la mi-temps veut s’acheter une boisson et un snack. Au lieu d’attendre longtemps à la buvette, il passe commande sur DeluPay et vient ensuite se servir en allant directement à la caisse réservée à cet effet.

Pour profiter de cette fonction, les utilisateurs seront invités à autoriser à DeluPay l’accès à la position GPS de leurs smartphones. Toutefois, les personnes qui refuseront pour des questions de confidentialité pourront quand même compter sur le Bluetooth LE qui nécessitera cependant d’être vraiment plus proche de l’enseigne pour être détecté.

Une fois dans la zone « FastTrack », l’application notifie l’utilisateur pour l’inviter à consulter les articles disponibles à la vente.

Faire les courses plus rapidement

Notez que ce n’est d’ailleurs pas la seule fonction de DeluPay visant à fluidifier les flux de personnes dans les enseignes. L’entreprise a aussi mis au point un système appelé « Self Checkout » à destination des supermarchés.

Vous pourriez ainsi faire vos courses en grande surface et scanner à chaque fois les articles de votre panier. En sortant, il suffira de scanner un QR Code pour effectuer le paiement, pas besoin de déballer votre sac de courses.

Dans ce scénario, DeluPay sera en mesure de détecter les produits qui nécessitent une vérification par un vigile. Celui-ci pourra alors s’assurer que personne n’essaie de faire passer une bouteille d’un litre d’alcool pour un kilo de pommes. Mais sinon, vous sortez du supermarché presque aussi rapidement que vous y êtes entré.

Pour la grande surface, c’est potentiellement un service qui coûtera moins cher que la maintenance des caisses automatiques et un travail. DeluPay affirme ainsi être en discussion pour qu’une enseigne de grande distribution française l’adopte.

Notre rencontre avec DeluPay au CES 2025 était aussi l’occasion pour la startup de passer un message : « parlez de DeluPay à votre entourage, mais aussi à vos commerçants ». Il n’y a en effet pas de secret : aussi pratique soit le service, pour fonctionner pleinement, il doit convaincre un maximum de personnes. Et le bon vieux bouche-à-oreille reste un excellent moyen de communication.

