Cette application française veut ringardiser Apple Pay et Google Pay

Au CES 2024, la startup française DeluPay fait la démonstration de son système de paiement mobile qui ne nécessite aucune carte bancaire enregistrée. On peut ainsi faire rapidement une transaction à l'aide d'un QR Code (entre autres).

Il est possible de payer avec son smartphone depuis un certain temps déjà. Les solutions ne manquent pas et on pense forcément à Apple Pay et à Google Pay. Et globalement le procédé est toujours le même : il faut ajouter une carte bancaire existante à un portefeuille numérique sur son téléphone.

Après quelques étapes de vérification pour assurer la sécurité des transactions, l’utilisateur peut payer sans sortir sa carte physique. Il a simplement besoin d’approcher son smartphone du terminal de paiement en magasin pour effectuer un achat.

Toutefois, cela pose quelques soucis pratiques. Il faut forcément posséder une carte bancaire (qu’il faut souvent payer) et que celle-ci soit compatible avec le service de paiement mobile que l’on utilise. Aussi, au bout de quelques années, la carte périme et il faut alors en ajouter une nouvelle.

C’est là qu’intervient DeluPay avec une nouvelle méthode de paiement mobile qui s’émancipe de la carte bancaire. Une solution que la startup montrait au CES 2024.

Un QR Code au lieu d’une carte bancaire

Présenté ainsi, le concept peut paraître étrange, mais le fonctionnement de DeluPay est plutôt simple en réalité. Au lieu d’enregistrer une carte bancaire, l’application vous invite à lier directement votre compte en banque.

Ensuite, dans chaque enseigne partenaire, il suffit de scanner un QR Code présenté en caisse, d’utiliser le NFC ou même une connexion Bluetooth LE pour payer n’importe quelle somme d’argent de manière sécurisée.

Si une personne ne souhaite ou ne peut pas utiliser le QR Code, le NFC ou le Bluetooth, elle pourra taper manuellement un identifiant accompagnant le QR Code pour procéder au paiement.

Pas besoin de carte bancaire, pas besoin de terminal de paiement. DeluPay affirme que cela présente divers avantages pour le client et pour le commerçant.

Un paiement qui se veut rapide et sécurisé

Côté particulier, DeluPay affirme qu’aucun paiement ne prend plus de trois secondes pour être validé.

La startup met aussi en avant la protection de la vie privée puisqu’elle gère tout le processus d’achat. Pas de Visa ou de Mastercard avec des transactions qui doivent passer par des serveurs aux États-Unis. DeluPay explique que ses serveurs sont tous basés en France et l’entreprise se laisse éventuellement la possibilité d’en ouvrir ailleurs au sein de l’Union européenne, mais pas au-delà.

DeluPay ne cache pas non plus son intention de mettre fin, à terme, à la carte bancaire que les porte-parole désignent comme une solution obsolète.

Moins cher pour les commerçants

Il y a aussi la promesse de simplifier les paiements en ligne. Au lieu de devoir entrer le numéro de la carte bancaire, sa date de péremption et le numéro CVC puis de valider l’opération sur l’application de la banque, il suffit ici simplement de scanner un QR Code avec le smartphone. Et si l’achat est réalisé depuis un téléphone, l’utilisateur est redirigé sur l’application DeluPay.

Du côté des professionnels, DeluPay affirme être en mesure d’écraser considérablement ses frais d’exploitation puisqu’il maîtrise tout le processus de transaction. Conséquences : les commerçants n’ont pas à verser de commission aussi importante que sur les achats par carte bancaire.

DeluPay se targue ainsi d’avoir été adopté par 1500 enseignes.

Un projet ambitieux

Enfin, il faut savoir que DeluPay fonctionne en quelque sorte comme un crédit. Selon votre niveau de revenus, votre plafond de dépenses mensuelles peut varier et vous serez ensuite débité du total à la fin du mois avant de repartir à zéro.

Reste à savoir si DeluPay réussira à séduire le grand public et les professionnels au fil du temps. Déloger des mastodontes comme Apple et Google (ou WeChat Pay et AliPay en Chine) est loin d’être une mince affaire.

Notre journaliste Omar Belkaab est présent au CES 2024 à Las Vegas dans le cadre d’un voyage organisé par la CTA, l’organisme qui encadre le salon.