On a essayé l’arceau de basket connecté Decathlon : le dunk à portée de toutes les bourses

La saison estivale est l’occasion de s’essayer à de nouveaux sports. Parmi les sports populaires en France, le basket a une place de choix. Nous avons testé l’anneau de basket connecté par Decathlon : voici nos ressentis.

Source : Decathlon

Au sein du catalogue Decathlon, plusieurs sports sont mis à l’honneur comme le basket-ball. Cela passe par la sous marque « Tarmak » qui fait des équipements, des maillots, des chaussures… ou encore un anneau connecté. C’est ce dernier que nous avons eu l’occasion de tester depuis plusieurs semaines et dont nous faisons un petit retour d’expérience aujourd’hui.

Être à la hauteur

Autant jouer d’emblée cartes sur table, chers lecteurs et lectrices. Du haut de mon mètre soixante-trois, j’ai rapidement compris que le ballon panier n’allait pas être un sport ami. Cependant, la possibilité de pratiquer une nouvelle activité et retenter l’expérience m’a paru belle. Suffisant pour me réconcilier avec le basket ? Pour faire court, non.

La hauteur. C’est là la première difficulté de cet anneau connecté Tarmak. Vous devez bien évidemment déjà posséder un panier de basket, l’arceau s’installant dedans. Pour ce faire, il faut le placer sous l’arceau du panier, en l’attachant avec des petites lanières. Si le système est ingénieux et plutôt solide, il faut pouvoir atteindre le cercle placé à 2m60. En revanche, une fois que c’est installé, je n’ai pas eu à devoir le réajuster, un bon point.

Une fois l’anneau installé, rendez-vous sur votre smartphone pour y télécharger l’application « Decathlon Basketball Play ». Une fois le premier ballon passé à travers l’anneau, il est possible de lancer des mini jeux installés.

Attachez votre smartphone en toute tranquillité

Vous l’aurez compris, grâce à cette application mobile, votre téléphone devient l’interface principale de jeu avec plusieurs activités possibles.

Voici en détail ce à quoi vous avez droit :

Shoot Out : marquez le plus de points possible dans un temps imparti ;

Shoot Training : faites des entraînements de shoot avec vos propres objectifs ;

Free Play : jouez sans contraintes ;

Time Clash : faites perdre du temps à vos adversaires en marquant ;

The Bomb : marquez pour passer le ballon à vos adversaires et faire exploser la bombe ;

The Bank : alimentez la banque en marquant, mais ne ratez pas où vous récolterez le magot.

Ces activités diverses et variées se font aussi bien seul qu’à plusieurs. Petit plus, dans la boîte, un socle est fourni pour y placer votre smartphone et attacher celui-ci au poteau. Cela permet d’avoir toutes les données sous les yeux.

Ainsi, vous avez accès à vos statistiques en tant que joueur, les axes de progression ainsi que les spots où vous êtes le plus à l’aise face au panier.

Comment cela fonctionne ?

Avant de lire les notices, mon premier réflexe a été d’y lancer un ballon que j’avais acheté à mon fils pour lancer le jeu. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque j’ai réalisé que… rien ne se lançait. J’ai tout essayé : le lay-up, la brique, un tir standard, rien ne lançait l’activité. Renfrogné, je suis allé éplucher la documentation pour y constater l’étendue de mon erreur.

En effet, l’anneau connecté ne prend en compte que les ballons de taille 5, 6 et 7. J’étais d’ailleurs assez curieux de comprendre comme l’arceau et l’application prenaient en compte les tirs.

C’est en fait assez simple : tout ce qui ne touche par la planche ou l’arceau en métal n’est pas pris en compte. Pour le reste à partir du moment où un élément du panier est impacté, c’est immédiatement retranscrit soit en échec, soit en réussite.

Afin de profiter d’une expérience optimale : ne faites pas comme moi. Jouez avec un vrai ballon de basket plutôt que d’y lancer des ballons de foot. Cela permettra de ne pas avoir d’aberrations dans la prise en compte de vos lancers.

Alors, on achète ?

L’arceau de basket connecté Decathlon est vendu au prix de 49,99 euros. Pour un usage optimal, nous vous recommandons tout de même d’avoir un panier personnel ou bien quelque chose qui vous rende l’arceau accessible. Cela vous évitera quelques désagréments pour votre installation et même si possible laisser l’arceau sur le panier.

C’est un excellent produit, très agréable pour s’entrainer seul ou s’amuser entre amis. Le suivi de vos statistiques est une vraie valeur ajoutée et l’ensemble est aussi pertinent que ce soit seul ou à plusieurs. Pour moi qui ne suis pas un très grand pratiquant de basket, je n’y aurai pas forcément investi mes deniers, mais ma curiosité a été satisfaite et le tout fonctionne au poil.

