NordVPN débarque sur Amazon : l’abonnement cybersécurité à portée de clic et avec 43 % de réduction

Amazon vend désormais des abonnements VPN comme un produit classique. Et ce pack NordVPN Standard 1 an pour 10 appareils coche toutes les bonnes cases : navigation anonyme, sécurité renforcée, et accès aux contenus bloqués, le tout activable en quelques secondes. Cette offre est disponible à 39,99 euros contre 69,90 euros en temps normal.

Ça n’était qu’une question de temps : Amazon propose Ă prĂ©sent des abonnements Ă des services comme NordVPN, directement sur sa plateforme. Plus besoin de passer par le site officiel ou d’entrer une CB sur un store externe. Ce pack NordVPN Standard – 1 an / 10 appareils offre le strict nĂ©cessaire pour protĂ©ger votre vie numĂ©rique. Que ce soit sur mobile, PC, tablette…, l’installation est simple, et surtout, les connexions sont stables. IdĂ©al pour chiffrer les donnĂ©es sur les Wi-Fi publics, dĂ©bloquer des services gĂ©o-restreints ou Ă©viter les pubs ciblĂ©es jusqu’à la moelle. Amazon propose une offre permettant d’Ă©conomiser 43 % du forfait.

Qu’y a-t-il dans ce forfait Nord VPN ?

Un abonnement pour 10 appareils

Un code numérique livré instantanément

Une navigation privée, et un accès sans frontières à tous les contenus

Au lieu de 69,90 euros, le pack NordVPN Standard – 1 an / 10 appareils est aujourd’hui disponible en promotion Ă 39,99 euros sur Amazon. Il y a mĂŞme un abonnement Amazon Essentiel 5 euros moins cher.

Un VPN solide, simple et rapide

NordVPN, c’est pas le petit VPN douteux Ă 3 serveurs planquĂ©s dans un grenier. C’est un des leaders du marchĂ©, avec plus de 7000 serveurs dans 118 pays Ă travers le monde, un chiffrement de niveau militaire AES-256 bits (considĂ©rĂ© comme l’un des standards les plus surs actuellement), et des vitesses de connexion très correctes, mĂŞme en streaming HD ou jeu en ligne.

La fonction Kill Switch coupe automatiquement la connexion si le VPN saute, histoire de ne pas exposer l’IP. Le split tunneling permet de choisir quelles applis passent par le VPN et lesquelles conservent la connexion classique. Bref, que vous soyez parano, globe-trotter ou juste fan de sĂ©ries canadiennes et d’autres sites un peu plus obscurs, c’est l’outil qu’il vous faut.

Et surtout, pas besoin d’être ingénieur pour l’utiliser. L’appli est claire, dispo sur Windows, macOS, Android, iOS, Linux, et même sur Android TV. En 2 clics la connexion est faite, et il y a aussi une possibilité de switcher de serveur si besoin. Tout est fluide.

Plus qu’un VPN : un kit de dĂ©fense numĂ©rique

Au-delà du tunnel chiffré, ce pack Standard inclut plusieurs outils de protection : bloqueur de publicités et de trackers, alerte en cas de fuite de données personnelles, et filtre anti-malwares léger, mais efficace.

NordVPN ne conserve aucun log de navigation, ce qui garantit un haut niveau de confidentialité. Le système a d’ailleurs été audité plusieurs fois par des organismes indépendants. Et même en activant le service via Amazon, aucune donnée n’est partagée : seul un code d’activation est fourni, à entrer dans l’application officielle.

