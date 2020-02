Montez votre PC gamer sans prise de tête avec Numerama

Si vous voulez monter votre PC vous-même et que vous ne savez pas vraiment où donner de la tête, les PC Numerama sont là pour vous aider à trouver de bons composants au bon pris afin de monter la meilleure config' PC pour le moins cher possible.

Depuis la refonte de Frandroid en décembre, nous nous intéressons à beaucoup de nouveaux domaines, dont les PC. Vous avez d’ailleurs pu lire plusieurs tests de PC portables et des guides d’achats sur l’univers du PC ou du gaming en général, comme par exemple notre sélection de claviers mécaniques. Toutefois, si vous cherchez à monter votre config’ PC vous-même, c’est chez nos collègues et amis de Numerama qu’il faut aller voir.

Ils mettent à jour chaque mois leur guide des meilleures configs PC gamer. Ils sélectionnent à la main chaque pièce pour concevoir trois configurations, du PC gamer haut de gamme, jusqu’au PC gamer pas cher en passant par une option équilibrée. Au final, vous ne pouvez piocher qu’une pièce pour mettre à jour votre PC actuel, ou tout acheter d’un coup pour monter votre PC sans prise de tête. Une excellente solution pour avoir son propre PC gamer pas cher !

Comme les configurations sont mises à jour tous les mois, vous avez l’assurance d’avoir des composants dans l’air du temps et qui suivent l’évolution des prix et des tendances. Toutes les pièces sont choisies avec attention pour vous proposer dans chaque tranche tarifaire le meilleur rapport qualité-prix et vous trouverez pour chacune d’entre elles des détails techniques si vous souhaitez aller plus loin.

En plus des setup en eux-mêmes, ils conseillent également des accessoires en adéquation avec les budgets et les PC proposés. Bref, on vous conseille vivement d’aller y faire un tour.

Découvrez les configs PC de Numerama