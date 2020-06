Le Raspberry Pi 3B+ fait tourner Quake III à 100 ips grâce à de nouveaux pilotes

Un ingénieur de Nvidia a conçu des pilotes graphiques pour le Raspberry Pi 3B+. Associés aux API Vulkan, ces pilotes permettent de profiter de toute la puissance du contrôleur graphique Broadcom VideoCore IV.

En mars 2018, la Fondation Raspberry Pi avait dévoilé une nouvelle version de son célèbre nano ordinateur, le Raspberry Pi 3B+. On ne parle pas du Raspberry Pi 4, dévoilé un peu plus tard, mais bien de la troisième génération de Raspberry de 2016.

Un nano ordinateur vendu à 35 euros

Le nano ordinateur Raspberry Pi 3B+ est équipé d’un SoC ARM Broadcom BCM2837 avec CPU quadruple cœur Cortex-A53 cadencé à 1,4 GHz et un GPU Broadcom Videocore-IV. On le trouve actuellement à 35 euros avec une solution qui intègre sa mémoire RAM, ses puces Bluetooth et Wi-Fi avec les antennes.

Quake III à plus de 100 ips en HD

C’est intéressant de se rappeler les caractéristiques techniques de ce nano-ordinateur pour évaluer l’exploit de Martin Thomas, ingénieur chez Nvidia. Il a conçu des pilotes graphiques, nommés RPi-VK-Driver, pour faire tourner les API Vulkan avec le contrôleur graphique Broadcom VideoCore IV que l’on trouve sur de nombreuses références de Raspberry Pi (1, 2, 3 et Zero).

Dear followers,

after more than 2 years I'm incredibly proud to announce that RPi-VK-Driver is now released. It's the first low-level GPU driver for the Broadcom Videocore IV GPU powering the @Raspberry_Pi

Please find it here:https://t.co/BGMk8x4CG3 — Martin Thomas (@0martint) June 19, 2020

Comme vous pouvez le voir ci-dessous en vidéo, Quake III Arena tourne à plus de 100 images par seconde en définition HD. En Full HD, les performances restent très honorables : 70 ips. Notons tout de même que c’est un jeu 3D qui date de 1999, et qui a été commercialisé sur de nombreuses plateformes y compris la PlayStation 2 et la Dreamcast.

VkQuake3 running at 100+ FPS on a @Raspberry_Pi 3B+ using the new low level RPi-VK-Driver pic.twitter.com/UhhYgQrAEi — Martin Thomas (@0martint) June 19, 2020

Pour arriver à ce résultat, les pilotes RPi-VK-Driver offrent une meilleure gestion de la mémoire et gèrent mieux les commandes multi-thread (pour exécuter plusieurs tâches en même temps). Ces pilotes incluent également la prise en charge MSAA (anticrénelage multisample) ou encore les programmes d’assemblage de bas niveau (low level assembly shaders).