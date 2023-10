Frandroid recrute, rejoignez notre équipe

Plusieurs postes sont ouverts en CDI chez Frandroid. Si vous aimez la tech, venez tenter votre chance pour peut-être rejoindre notre équipe.

Avez-vous déjà rêvé de participer au développement d’un média spécialisé dans la high-tech ? C’est peut-être aujourd’hui l’occasion puisque Frandroid recrute actuellement pour trois postes divers, tous en CDI. Que vous ayez des talents rédactionnels ou plutôt dans le montage vidéo et la gestion des réseaux sociaux, cet article s’adresse à vous !

Rédacteur·rice tech/smartphones (CDI)

Les smartphones représentent le sujet historique de Frandroid. Si notre média parle désormais de tous les produits tech en général, nous gardons évidemment un œil sur le marché des téléphones. Dans cette perspective, nous recherchons un·e journaliste capable de couvrir ce sujet à travers des articles écrits et des vidéos diffusées sur diverses plateformes, dont Frandroid.com, YouTube et Twitch.

Vous serez amené à tester des smartphones, rédiger des actualités sur divers sujets tech, couvrir des évènements et des salons internationaux, incarner des sujets en vidéo et plus encore au sein d’une équipe de journalistes spécialisé·e·s pouvant vous accompagner dans votre développement. Vous pouvez accéder à l’annonce par ici.

https://humanoid.welcomekit.co/jobs/redacteur-rice-tech-smartphones_paris

Créateur·rice de contenus / Social Media Manager (CDI)

Notre média ne se limite pas à Frandroid.com, c’est pourquoi nous recherchons un·e Social Media Manager pouvant créer du contenu vidéo et rédactionnel pour nos différents réseaux sociaux. Si vous aimez partager votre passion de la tech de différentes manières, ce poste est fait pour vous !

L’équipe vidéo de Frandroid et son studio vous accueilleront pour vous guider dans la création de contenu, l’animation de nos communautés et la planification de certains lives et vidéos sur YouTube et Twitch. Des compétences sur la suite Adobe sont requises pour ce poste.

https://humanoid.welcomekit.co/jobs/createur-rice-de-contenus-smm_paris

Vidéaste / Live Producer (CDI)

Afin de développer nos projets audiovisuels, nous recherchons également un·e vidéaste Live Producer. Cette personne devra imaginer, organiser et produire des contenus live en lien avec la ligne éditoriale de Frandroid sur Twitch ou toute autre plateforme de streaming. Les missions sont variées et nécessitent de maîtriser les logiciels de production comme vMix ou OBS, ainsi que la post-production avec la suite Adobe.

Évidemment, une appétence pour la tech est nécessaire pour rebondir au mieux sur l’actualité traitée par Frandroid.

https://humanoid.welcomekit.co/jobs/videaste-live-producer_paris

Ces trois postes sont situés au cœur de Paris, bien que le télétravail partiel soit possible. Si vous ne correspondez pas à leur définition, n’hésitez pas à partager cette annonce à votre entourage. Nous avons hâte de recevoir vos candidatures et de potentiellement vous accueillir dans notre équipe !