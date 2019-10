Le groupe qui édite FrAndroid et Numerama vient d’ouvrir un poste de rédacteur·rice brand content. Voici les détails et le lien pour postuler.

Humanoid, le groupe qui édite FrAndroid, recherche un·e rédacteur·rice brand content pour humanoid xp, l’agence de création de contenu. Ce poste a pour objectif de renforcer les équipes d’humanoid xp pour la fin d’année 2019 et plus si affinité.

Humanoid xp recherche une personne passionnée par les nouvelles technologies, et notamment par le monde des smartphones. D’un naturel curieux·se et débrouillard·e vous serez intégré·e au pôle de création de contenu et en charge de missions précises pour le compte de grandes marques.

Bon courage !