Article sponsorisé par Alcatel

Du 5 au 24 décembre, FrAndroid et Alcatel vous proposent de gagner deux Alcatel 3x. Pour participer au concours, il suffit simplement de nous suivre sur Twitter et de partager un post.

Depuis aujourd’hui et jusqu’au mardi 24 décembre, nous vous proposons de remporter l’un des deux Alcatel 3x que nous mettons en jeu dans un jeu concours sur Twitter. Pour participer, rien de plus simple : il suffit de suivre le compte FrAndroid sur Twitter et de partager le tweet ci-dessous en le retweetant.

🎁 #Concours 🎁

@alcatelmobileFR et FrAndroid vous proposent de gagner 2 × Alcatel 3x 🎉 Pour participer :

✅ Suivez @twandroid

✅ RT ce tweet

⏲ Attendez jusqu’au 24/12 pour le tirage au sort Découvrez l’Alcatel 3x par ici 👉 https://t.co/10ONfRRE48 #sponso pic.twitter.com/WWPp21KRrI — FrAndroid 📱🎧🖥 (@twandroid) December 4, 2019

Les gagnants seront alors tirés au sort le 26 décembre. Nous annoncerons ensuite les noms des deux vainqueurs le 26 décembre, sur Twitter.

L’Alcatel 3x : un photophone accessible

L’Alcatel 3x est un smartphone à moins de 150 euros qui a tous les attributs du smartphone de 2019. À commencer par l’écran, de 6,52 pouces au format 20:9, qui occupe 85 % de la façade avant de l’appareil. La caméra frontale est logée dans une discrète encoche placée au sommet de l’écran.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

La principale force de l’Alcatel 3x provient du triple capteur photo placé dans son dos. On y trouve :

Un capteur principal de 16 MP

Un capteur grand-angle de 118 degrés de 8 MP

Un capteur à profondeur de champ de 5 MP

Le capteur principal est secondé par une IA. Celle-ci est capable de reconnaître automatiquement 21 types de scènes différentes — une forêt, un coucher de soleil, de la nourriture — et de trouver automatiquement les meilleurs réglages pour rendre la photo la plus belle possible.

Le capteur à profondeur de champ sert quant à lui à améliorer les portraits. Une fois la photo prise, il est possible dans l’application Appareil Photo d’ajuster le flou de l’arrière-plan pour créer un effet bokeh plus ou moins marqué. Enfin, le capteur grand-angle permet de ne plus avoir à reculer pour agrandir le champ d’une image.

L’Alcatel 3x n’oublie pas non plus les performances. Il est équipé d’une puce Mediatek Helio P23 associé à 4 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage. Un espace de stockage qu’il est d’ailleurs possible d’étendre à l’aide d’une carte micro-SD. Enfin sa batterie de 4000 mAh lui garantit une autonomie conséquente.

Lancé en France il y a quelques semaines, l’Alcatel 3x est aujourd’hui disponible au prix de 149 euros. Pour tenter d’en remporter un, n’hésitez pas à participer au concours en nous suivant sur Twitter !