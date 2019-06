Et si on partait faire quelques photos avec le OnePlus 7 Pro pour voir ce que donne son appareil photo ? C’est le défi que nous nous sommes donné avec Guillaume Slash. Et pour pimenter le tout, nous l’avons fait sous forme de concours. C’est le PhotoClash #2 !

En mai, nous avions lancé un nouveau concept sur notre chaîne YouTube : PhotoClash. Le principe est simple : deux d’entre nous partent faire une photo avec un même smartphone avec un thème ou un lieu donné. Les retouches photo sont autorisées, mais uniquement sur le smartphone lui-même. C’est ensuite vous qui sélectionnez la photo qui vous plait sur Twitter.

Après un premier épisode qui avait pour thème la tour Eiffel avec le Huawei P30 Pro, nous avons décidé de nous rendre à la cour Saint-Émilion, à Bercy, et de profiter des décorations colorées du moment pour tenter de faire une chouette photo. Et comme nous sommes loin d’être des photographes professionnels à la rédaction, nous avons également fait appel à Guillaume Slash, YouTubeur occasionnel et amateur de belles images.

Pour l’épisode du jour, nous avons décidé de partir avec en poche un OnePlus 7 Pro afin de tester sa dernière mise à jour censée améliorer la qualité de ses photos. Malheureusement, le test n’a pas permis de réellement discerner de différence, le smartphone s’en sortant globalement bien en pleine journée, et notre test n’impliquant pas de photo en conditions difficiles. Nous ferons donc des tests séparés plus complets pour en juger.

N’hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce format et s’il y a des contraintes que vous aimeriez voir dans le prochain épisode de PhotoClash, et n’hésitez pas à retrouver Guillaume Slash sur ses réseaux.