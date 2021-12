La tablette Samsung Galaxy Tab S6 Lite est à prix bas chez Carrefour

Samsung propose un large choix avec notamment des tablettes abordables sans pour autant lésiner sur la fiche technique. C'est le cas de la Galaxy Tab S6 Lite, une bonne tablette qui a la particularité d'être livrée avec un stylet. En ce moment, elle est à 299 euros au lieu de 399 euros habituellement.

Les rumeurs se multiplient sur les prochaines tablettes premium de Samsung, mais le constructeur coréen propose également des solutions pour tous les budgets, en allant de l’entrée de gamme jusqu’à des produits plus premium. Sortie il y a un an, la Galaxy Tab S6 Lite est une version allégée de la Tab S6, avec de bons arguments sur le segment du milieu de gamme. Elle convient à une grande majorité d’utilisateurs et son rapport qualité-prix devient encore plus intéressant grâce à cette réduction de 100 euros.

La Galaxy Tab S6 Lite est toujours recommandable, car

Elle offre un design fin, léger et élégant

Elle dispose d’un écran Full HD+ de 10,4 pouces

Elle propose de bonnes performances pour le prix

Elle délivre une autonomie généreuse de 7 040 mAh

Bonus : le S Pen est inclus

Habituellement à 399 euros, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite profite de 100 euros de remise immédiate et passe à 299 euros sur le site Carrefour. C’est tout simplement l’offre la moins chère actuellement.

Une version allégée sans trop de concessions

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite fait quelques concessions pour faire baisser la facture par rapport à un modèle premium et se concentre sur l’essentiel. Le design n’est pourtant pas mis de côté, avec un écran entouré de fines bordures et ce châssis en aluminium du plus bel effet. Sa dalle IPS LCD affiche une définition Full HD+ de ‎2 000x 1 200 pixels — un plaisir pour les yeux. Avec sa diagonale de 10,4 pouces, la tablette est très agréable pour visionner du contenu surtout avec la présence de la technologie Dolby Atmos 3D, vous pourrez profiter d’une immersion sonore totale.

Avec la S6 Lite, vous pourrez profiter d’une surface d’affichage plus grande pour une expérience encore plus riche. Elle tout aussi efficace dans les tâches professionnelles, car elle intègre un stylet S-Pen. Un ajout bienvenu de la part de Samsung tant ce type d’accessoire est rare sur cette gamme de prix. Elle mise également sur sa légèreté avec 460 grammes sur la balance et son épaisseur de 7 mm, elle est facile à transporter et vous accompagne partout lors de vos déplacements.

Une expérience utilisateur toujours aussi convaincante

Samsung n’a pas lésiné sur la fiche technique et intègre un processeur Exynos 9611 épaulé par 4 Go de mémoire vive, une configuration qui a déjà fait ses preuves sur le Galaxy A51. Cette puce garantit une fluidité constante dans les usages quotidiens, comme la bureautique ou le divertissement. Toutefois, quelques ralentissements peuvent intervenir, notamment avec les jeux 3D. La tablette utilise l’interface One UI qui rend la navigation agréable et fluide au quotidien. Quant à sa capacité, elle est de 64 Go de stockage, mais un lecteur de cartes microSD est aussi de la partie, afin d’agrandir la capacité de stockage selon vos besoins, jusqu’à 1 To.

Pour finir, on peut noter la présence d’une batterie 7 040 mAh, qui garantit une autonomie endurante jusqu’à 15 heures. Avec une telle capacité, la batterie peut faire tenir l’appareil pendant au moins 2 à 3 jours en utilisation classique. Cela vous permet ainsi de faire l’impasse sur le chargeur lors de vos déplacements. Par contre, pour la recharge ce n’est clairement pas Speedy Gonzales. Il ne faudra pas être pressé, car il faudra presque 4 heures pour une charge complète — le passage de 0 % à 20 % s’effectue en 45 minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite.

