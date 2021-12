Samsung Galaxy Tab S8 Ultra : son encoche ne serait pas là pour rien contrairement aux MacBook Pro 2021

Selon des nouveaux rendus signés OnLeaks, la future Samsung Galaxy Tab S8 Ultra pourrait bel et bien accueillir deux capteurs avant dans son encoche.

Après plusieurs années de disette, le marché des tablettes a repris du poil de la bête en 2020. L’intérêt grandissant à l’égard de ces objets technologiques — effet Covid — a même poussé certains constructeurs à se renouveler avec de jolis projets : en témoignent l’iPad 6 mini (2021), la Xiaomi Pad 5 au prix très agressif et la Samsung Galaxy Tab S7 FE.

Samsung compte d’ailleurs poursuivre son offensive en la matière avec sa toute nouvelle gamme de tablettes prévue pour l’année 2022 : j’ai nommé les Galaxy Tab S8, qui occupent le segment du haut de gamme. Plusieurs rendus HD ont déjà été publiés à leur sujet, accompagnés de quelques indices sur leur fiche technique respective.

Une encoche vraiment utile

Le leaker OnLeaks, réputé pour sa fiabilité, s’est montré le plus actif. En octobre, l’intéressé misait même sur une encoche installée sur la version Ultra. Mais à l’époque, il se murmurait qu’un seul et unique capteur avant serait de la partie : cela lui aurait alors empêché de proposer une technologie similaire à Face ID.

Mais ce constat ne serait plus vraiment au goût du jour. OnLeaks, encore lui, a mis en ligne sur Twitter de nouveaux rendus des Galaxy Tab S8, S8 Plus et S8 Ultra. Si le design des deux premières ressemblera beaucoup à celui de ses prédécesseurs, la donne semble changer pour la version la plus aboutie.

La Tab S8 Ultra semble en effet profiter de bordures bien plus fines que ses compères. Mais surtout, l’encoche à l’avant suggère la présence de deux capteurs. Dans ce cas, ce dispositif pourrait être utilisé pour une fonction de déverrouillage par reconnaissance faciale plus sécurisée.

Ce serait ici une bonne nouvelle, puisque l’intégration d’une entaille n’a pas vraiment d’intérêt si aucune fonctionnalité supplémentaire n’est proposée. C’est d’ailleurs ce qui a été reproché aux MacBook Pro 14 et 16 pouces de 2021, dont l’encoche n’a aujourd’hui aucune utilité pour les utilisateurs.

Snapdragon 8 Gen 1 au menu ?

Il est probable qu’Apple ait voulu intégrer Face ID dans un premier temps, mais qu’un problème de design ou des soucis liés à la pénurie de composants ne chamboulent finalement ses plans. Dans le cas de Samsung, l’encoche apporterait une véritable valeur ajoutée si les rendus d’OnLeaks se confirment.

Selon les rumeurs, la nouvelle puce de Qualcomm — la Snapdragon 8 Gen 1 — pourrait aussi s’inviter sous le capot de la Tab S8 Ultra, qui devrait par ailleurs opter pour une diagonale d’écran de 14,6 pouces. Samsung devrait dans tous les cas communiquer dessus plus en détail dans un avenir proche.

