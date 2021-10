Samsung Galaxy Tab S8 : découvrez-là sous toutes ses coutures avec ces rendus HD signés Onleaks

Des rendus en haute définition publiés par le leaker OnLeaks nous montrent la prochaine tablette haut de gamme de Samsung, la Galaxy Tab S8. Et dans l’idée, le constructeur coréen ferait preuve d’un certain conservatisme.

Samsung avait jusque-là l’habitude d’attendre l’été pour révéler une nouvelle génération de tablettes. La Galaxy Tab S6 avait été intronisée en juillet 2019, suivie un an et un mois plus tard de la Galaxy Tab S7. On aurait donc pu logiquement s’attendre à voir débarquer la Galaxy Tab S8 cet été, mais non.

Car le Covid-19 est entre-temps passé par là, entraînant une pénurie de composants historique. Conséquences : les constructeurs d’appareils électroniques sont contraints de repousser la sortie de leurs produits. C’est probablement la raison pour laquelle la Galaxy Tab S8 n’a pas encore pointé le bout de son nez.

Pas de gros changement en prévision

Il n’empêche, la prochaine tablette haut de gamme de Samsung commence à intéresser les leakers. Le réputé OnLeaks, que l’on ne présente plus, a d’ailleurs publié une série de rendus HD — en collaboration avec le site Zouton — montrant la Galaxy Tab S8 sous toutes ses coutures.

Au regard de la fiabilité d’OnLeaks, on peut légitimement penser que la future tablette de Samsung ressemblera peu ou prou aux images mises en ligne. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que le géant coréen ferait preuve d’un conservatisme marqué d’une génération de Tab à une autre.

Dans l’idée, la Galaxy Tab S8 reprendrait en effet les mêmes grandes lignes esthétiques de sa prédécesseur. On retrouverait ici un design identique, avec la même diagonale d’écran de 11 pouces. Zouton mentionne du LCD en guise de technologie d’affichage, ce qui ferait toujours aussi tache pour un produit qui se veut haut de gamme.

Du côté des dimensions, OnLeaks table sur une largeur de 253,75 mm, une hauteur de 165,30 mm et une épaisseur de 6,24 mm. Dans l’idée, on rejoindrait les mensurations de la Galaxy Tab S7 (253,8 mm x 165,3 mm x 6,34 mm). La Tab S8 serait simplement un poil plus fine.

La concurrence s’organise

À l’avant, les bordures seraient toujours aussi épaisses. Les boutons d’alimentation et de volume, ainsi que le module photo s’intégrerait de la même manière, aux mêmes endroits. Même chanson pour les haut-parleurs, au nombre de quatre (deux situées de part et d’autre de la tablette).

Bref, Samsung ne devrait vraisemblablement pas prendre beaucoup de risques pour sa prochaine tablette premium. On s’attend évidemment à un gain de performances et quelques nouveautés pour la démarquer du reste. Le tout à un prix relativement onéreux compte tenu de son positionnement.

L’entreprise doit cependant rester vigilante face à une concurrence qui commence à s’organiser. Sur le tableau des tablettes tournant sous Android, Xiaomi a en effet frappé fort avec sa Pad 5 à 399 euros, lorsque Realme préparerait un modèle à moins de 300 euros.