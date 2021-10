Realme Pad : son prix en Europe pourrait bousculer Xiaomi

Les prix supposés de la tablette Realme Pad en Europe font surface en ligne.

La Realme Pad va débarquer en Europe si l’on en croit les sous-entendus d’un haut responsable de la marque sur Twitter. Dans un contexte où le marché des tablettes reprend du poil de la bête, ce produit a déjà été officialisé en Inde.

Dans les grandes lignes, la Realme Pad est une tablette Android au tarif très alléchant. Or, justement, le site 5Gmobilephone — repris par GSMArena — affirme avoir mis la main sur le listing des prix de la tablette pour l’Europe via une source « de confiance ». On y découvre ainsi trois prix sous la barre des 300 euros pour les versions Wi-Fi de la tablette :

239 euros pour la Realme Pad avec 32 Go de stockage et 3 Go de RAM ;

259 euros pour le modèle doté de 64 Go de stockage et 4 Go de RAM ;

289 euros pour la déclinaison proposant 128 Go de stockage et 6 Go de RAM.

Realme Pad vs Xiaomi Pad 5

Ces informations doivent évidemment être considérées avec des pincettes. Elles paraissent cependant assez crédibles et signeraient là une offensive intéressante contre la Xiaomi Pad 5 fraîchement lancée en France à un prix plus élevé, mais aussi avec des caractéristiques a priori meilleures.

Pour aller plus loin

Comparatif meilleures tablettes : quelle tablette tactile choisir en 2021 ?

Il n’empêche que la guerre que Realme lance contre Xiaomi est à suivre de près. La marque cousine d’Oppo et OnePlus adopte une stratégie très similaire à Xiaomi en multipliant les sorties de produits et en misant gros sur de séduisants rapports qualité/prix. La Realme Pad va donc forcément tenter de titiller la Xiaomi Pad 5 — même leur nom est similaire.

Pour rappel, la Realme Pad profite d’un écran LCD de 10,4 pouces, embarque un Helio G80 ainsi qu’une batterie de 7100 mAh.