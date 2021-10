Galaxy Tab S8 Ultra : Samsung succomberait à l’encoche pour sa tablette premium

La tablette Galaxy Tab S8 aurait le droit à trois variantes haut de gamme, dont une Ultra dévoilée par des rendus signés OnLeaks et 91Mobiles. Clou du spectacle : une encoche accueillant la caméra selfie serait de la partie.

Alors que les tablettes Samsung ont jusque-là eu droit à deux versions haut de gamme à chaque nouvelle génération — la Galaxy Tab S7 FE étant considérée comme plus abordable –, le constructeur coréen ajusterait sa stratégie pour sa future Galaxy Tab S8 avec un troisième modèle prenant la dénomination Ultra.

Voici ce que l’on peut déjà retenir d’un article publié par 91Mobiles en collaboration avec le leaker OnLeaks. Pour rappel, ce dernier s’est bâti une excellente réputation et jouit désormais d’une solide légitimité dans le secteur. Ses informations peuvent donc être prises au sérieux.

Une encoche… pour rien ?

Mais surtout, l’objet de cette publication concerne avant tout le design de cette Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Les rendus HD montrent la présence d’une encoche au niveau de sa face avant, une première sur une tablette. Évidemment, cette encoche n’est pas sans rappeler celle des iPhone et des récents MacBook Pro (2021) de 14 et 16 pouces.

Source : OnLeaks avec 91Mobiles Source : OnLeaks avec 91Mobiles Source : OnLeaks avec 91Mobiles

Cette entaille apportera-t-elle un petit quelque chose en plus à l’expérience ? Apparemment, non. Il ne serait pas ici question d’accueillir une technologie similaire à Face ID, mais bien d’offrir plus de place au capteur selfie, selon 91Mobiles. Et c’est bien tout. L’avenir nous dira si Samsung nous a réservé une petite surprise ou pas.

Cette version Ultra ferait également la part belle à un plus grand écran : 14,6 pouces, contre 11 et 12,4 pouces pour les Galaxy Tab S8 et S8 Plus, respectivement. À l’arrière, deux caméras s’inviteraient à la fête, aux côtés de quatre haut-parleurs. Samsung devrait faire l’impasse sur toute prise jack.

La question de la date

Depuis quelque temps, OnLeaks s’intéresse de près à la prochaine génération de tablettes Samsung. Récemment, une autre série d’images en haute définition a été mise en ligne, dévoilant cette fois-ci la Galaxy Tab S8 classique sous toutes ses coutures. Dans l’idée, le géant coréen ferait tout de même preuve d’un certain conservatisme.

Reste à savoir maintenant quand cette fournée de tablettes débarquera dans nos foyers. La pénurie de composants aurait visiblement retardé les plans de Samsung, contraint de repousser leur présentation et leur sortie. Mais le début de l’année 2022 pourrait être une belle fenêtre de tir, selon plusieurs bruits de couloir.