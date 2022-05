OnePlus lance son Ace Racing Edition, un smartphone efficace et peu cher

Quelque semaines après l'annonce de son Ace, OnePlus a lancé, mardi, en Chine son Ace Racing Edition. L'appareil fait quelques concessions pour arriver sur le marché à un prix encore plus abordable que son grand frère.

Lancé en Chine ce 17 mai, le OnePlus Ace Racing Edition est une version plus abordable du OnePlus Ace annoncé le mois dernier. Ce nouveau modèle fait quelques compromis, notamment sur le plan de l’affichage, pour s’élancer sur le marché chinois avec un placement tarifaire plus attractif encore.

Son prix de départ est ainsi fixé à 2000 yuans pour le modèle 8 Go de RAM / 128 Go de stockage, soit un peu plus de 280 euros hors taxes. Pour comparaison, le OnePlus Ace classique est disponible à partir de 2500 yuans, soit environ 350 euros HT.

Pour ce prix, le OnePlus Ace Racing Edition table sur une fiche technique un peu plus modeste, mais équilibrée, en s’appuyant notamment sur le SoC MediaTek Dimensity 8100 -Max. Gravé en 5 nm, ce dernier ne manque pas de ressource pour un processeur milieu de gamme : il approche le niveau de performances d’un Snapdragon 888, le fer de lance de Qualcomm tout au long de 2021.

Un écran LCD pour réduire les coûts… mais du 120 Hz quand même

C’est principalement sur l’écran que OnePlus fait des économies. La marque laisse tomber la dalle AMOLED de 6,7 pouces de son OnePlus Ace classique pour la remplacer par un écran LCD IPS de 6,59 pouces, capable de monter à 120 Hz. Comme le souligne GSMArena, il s’agit d’un écran LCD de qualité, capable d’afficher l’intégralité du spectre de couleurs. Cela dit, il ne s’agit pas d’une dalle 10-bit et sa luminance maximale ne dépasse pas les 600 nits.

L’appareil dispose quoi qu’il en soit d’une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide 67 W de OnePlus. Cette technologie re recharge permet de recouvrer 80 % d’autonomie en 29 minutes sur secteur.

Source : OnePlus

Côté photo, le OnePlus Ace Racing Edition embarque trois capteurs photos arrières : un module principal de 64 Mpx (capable d’enregistrer des vidéos en 4K à 30 FPS), un module ultra grand-angle de 8 Mpx et une caméra macro. En façade, on retrouve un capteur selfie de 16 Mpx, logé dans le coin supérieur gauche de l’écran.

On notera enfin la présence d’une prise casque Jack 3,5 mm, et le support des normes aptX HD, LDAC, LHDC pour les casques Bluetooth. Étonnamment, OnePlus a aussi travaillé avec Razer pour ce modèle. Le OnePlus Ace Racing Edition peut ainsi prétendre à des claviers virtuels censés reproduire l’expérience des claviers Razer BlackWidow et Mercury grâce à un système de retour haptique.

Comme évoqué plus haut, le OnePlus Ace Racing Edition est proposé à partir de 2000 yuans en version de base (8 Go / 128 Go), mais il existe aussi en versions 8 Go de RAM / 256 Go de stockage (pour 2200 yuans, soit 310 euros HT) et 12 Go de RAM / 256 Go de stockage (pour 2500 yuans, soit environ 350 euros HT). L’appareil est enfin décliné en deux coloris : gris foncé et bleu ciel.

On ignore à ce stade s’il arrivera en France, potentiellement sous un autre nom, ou s’il restera exclusif au marché chinois.

