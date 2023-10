Beta de Call of Duty Modern Warfare III, Forza Motorsport : téléchargez ces nouveaux pilotes

Nvidia publie les pilotes Nvidia Game Ready pour optimiser les performances de ses cartes graphiques sur Forza Motorsport et Call of Duty

Le lancement chaque année de Call of Duty est l’un des lancements les plus importants du jeu vidéo, en particulier sur PC. Pour assurer une optimisation parfaite de sa machine de jeu, il faut prendre évidemment soin de mettre à jour les pilotes de ses composants, en particulier la carte graphique.

Ça tombe bien, Nvidia publie les pilotes Game Ready optimisés pour le nouveau Call of Duty.

Dans les temps pour la beta

Call of Duty Modern Warfare 3

sera lancé le 10 novembre 2023, mais une beta ouvre ses portes dès le 12 octobre en cas de précommande. Une beta ouverte à toutes les plateformes et tous les joueurs sera proposée du 14 au 16 octobre. On comprend donc pourquoi Nvidia publie ses pilotes optimisés dès maintenant.

Le jeu d’Activision propose en plus une compatibilité avec Nvidia Reflex et Nvidia DLSS 2 Super Resolution.

Forza et Lords of the Fallen

Call of Duty

n’est pas le seul titre à l’honneur de cette nouvelle version. Les pilotes Nvidia Game Ready sont également optimisés pour Forza Motorsport, sorti récemment dans le PC Game Pass,et Lords of the Fallen un nouvel action RPG qui fait suite à Lords of the Fallen, le précédent épisode sorti en 2014 (oui les deux jeux ont le même nom).

Pour télécharger le nouveau pilote, il faudra se rendre sur le site de Nvidia.