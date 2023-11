Un téléviseur QLED 4K à moins de 350 € ? C’est la magie du Black Friday

Sur le marché des téléviseurs, Thomson a la particularité de proposer une vaste gamme de Smart TV à des prix très abordables. Des téléviseurs qui deviennent de véritables pépites pendant le Black Friday, puisque l'on peut trouver ses dernières générations de TV QLED à prix plancher.

Thomson a lancé une gamme de Smart TV QLED très remarquée sur le marché cette année. Ces téléviseurs, disponibles en différentes tailles (43, 55 et 65 pouces), sont tous équipés d’un écran 4K (UHD) ainsi que d’une bonne qualité d’image grâce à leur dalle LCD QLED. La dernière génération de ces téléviseurs a été lancée au début de l’été à un tarif déjà très attractif : moins de 550 euros pour la version 55 pouces.

Pendant le Black Friday, leur prix est encore plus bas. Les modèles de 43 et 55 pouces bénéficient en effet d’une remise immédiate de 100 euros.

Une offre intéressante si vous avez besoin d’un téléviseur connecté et disposant des dernières technologies d’affichage et que vous n’avez pas l’intention d’y laisser toutes vos économies.

QLED, HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos : le plein de technologies majeures

Tous ces téléviseurs Thomson dispose de la technologie QLED, ou Quantum Dot LED. C’est une des dernières innovations clés dans le domaine des écrans. Elle utilise des points quantiques pour améliorer l’affichage, offrant ainsi une gamme de couleurs plus large et un meilleur contraste comparé aux écrans LED traditionnels. Cela se traduit par des images plus vives et réalistes, un atout majeur pour les amateurs de cinéma et de jeux vidéo.

De plus, Thomson a opté pour le Direct LED, une méthode de rétroéclairage où les LED sont placées directement derrière l’écran, offrant ainsi une meilleure uniformité de la lumière et un contraste amélioré.

Un autre point fort de ces téléviseurs Thomson est la présence de la technologie HDR (High Dynamic Range), particulièrement en version 10 bits. Cette technologie permet d’afficher plus de nuances entre les zones sombres et les zones lumineuses de l’image, offrant ainsi une richesse de détails et une profondeur accrue.

En plus des innovations déjà mentionnées, les téléviseurs Thomson QLED sont également équipés de la technologie Dolby Vision. Dolby Vision est une version avancée de la technologie HDR (High Dynamic Range) qui apporte des améliorations significatives à la qualité de l’image. Plus concrètement, c’est un format de HDR qui offre une plus grande richesse de couleurs, un contraste amélioré et une luminosité accrue par rapport au HDR standard.

Côté son, Thomson ne déçoit pas avec la compatibilité Dolby Atmos. Cette technologie audio de pointe crée une expérience sonore tridimensionnelle, permettant aux utilisateurs de ressentir les sons comme s’ils provenaient de toutes les directions. Avec une puissance des haut-parleurs mesurée à 2 x 10 watts, ces téléviseurs sont capables de fournir une qualité audio immersive, essentielle pour compléter l’expérience visuelle.

Enfin, le design des téléviseurs Thomson QLED se distingue également de la concurrence, sur ce positionnement tarifaire, avec un design sans bords sur trois côtés. De plus, la finition premium avec des pieds en métal confère aux appareils une élégance et une stabilité supplémentaires, les intégrant parfaitement dans tout type d’intérieur.

Android TV et une télécommande rétro-éclairée

Au cœur de ces téléviseurs Thomson réside une puce ARM CA55 Quad Core cadencée à 1,5 GHz. En plus du traitement de l’image et du son, elle alimente l’interface Android TV 11. Ce système d’exploitation offre l’accès au Google Play Store et permet donc de télécharger facilement Netflix, Prime Vidéo, Disney+, de nombreux VPN, ainsi qu’à une sélection de jeux.

La présence de Google Assistant et la fonction Chromecast intégrée rendent ces téléviseurs particulièrement pratiques au quotidien, pour commander votre téléviseur à la voix et diffuser le contenu de votre smartphone.

Dans le souci du détail, Thomson a également équipé ses téléviseurs d’une télécommande rétroéclairée. Cette caractéristique, souvent négligée par d’autres marques, est un réel confort d’utilisation.

Des connectiques complètes

En termes de connectivité, Thomson a équipé ses téléviseurs d’une connectique complète comprenant quatre ports HDMI 2.0 avec des fonctions ARC et CEC.

L’Audio Return Channel, ou ARC, est une fonctionnalité des ports HDMI qui simplifie la connexion du téléviseur à une barre de son ou un récepteur audio. L’ARC permet tout simplement le transfert bidirectionnel du son. Cela signifie que le son peut être envoyé du téléviseur au système audio et vice-versa en utilisant un seul câble HDMI.

En pratique, cela permet à l’utilisateur de connecter tous les périphériques (consoles de jeu, lecteurs Blu-ray, etc.) directement au téléviseur, puis de transmettre l’audio du téléviseur à un système sonore externe via un unique câble HDMI. Cela réduit non seulement la complexité des câblages, mais améliore également la qualité du son transmis, en prenant en charge des formats audio plus avancés et de meilleure qualité.

Le Consumer Electronics Control, ou CEC, est une autre fonctionnalité des ports HDMI qui permet de contrôler plusieurs appareils électroniques (comme le téléviseur, le lecteur Blu-ray, la barre de son, etc.) avec une seule télécommande.

Par exemple, si vous allumez votre lecteur Blu-ray, le téléviseur Thomson peut automatiquement s’allumer et basculer sur le bon canal HDMI. De même, vous pouvez contrôler le volume d’une barre de son connectée en utilisant simplement la télécommande du téléviseur.

Ajoutez à cela le Bluetooth pour connecter des périphériques audio et des manettes de jeu, le Wi-Fi, et un port Ethernet pour une connexion internet stable, et vous obtenez un appareil extrêmement polyvalent.

Une garantie étendue de 3 ans

Thomson est une marque qui débute dans le secteur des téléviseurs et elle tient à rassurer ses clients. Un des avantages de ses téléviseurs QLED par rapport à leurs concurrents est la garantie étendue de trois ans. C’est une année de plus que ce que la loi impose à toutes les marques.

Vous pouvez retrouver toute la gamme de TV QLED de Thomson sur Boulanger.