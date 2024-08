Amazon Prime Video va diffuser la NBA dès 2025 avec un traitement de faveur pour la France

Même après avoir abandonné les droits TV de la Ligue 1 car pas assez rentables, Amazon continue de lorgner du côté des compétitions sportives. Le géant américain a d’ailleurs acquis une partie des droits TV de la NBA pour une diffusion aux États-Unis, mais aussi dans d’autres territoires comme la France.

Source : Montage à partir d’une photo de Zakarie Faibis

Le ballon rond est toujours d’actualité chez Amazon Prime Video, même après que les droits TV de la Ligue 1 aient été cédés à DAZN.

La plateforme de SVoD a effectivement annoncé avoir décroché les droits TV sur la NBA, la ligue américaine de basket-ball, pour diffuser une partie des matchs en France de 2025 jusqu’en 2036.

L’occasion de suivre les exploits de nos frenchies comme Rudy Gobert, Nicolas Batum et Victor Wembanyama dans une compétition qui rassemble les meilleurs joueurs du monde.

À lire aussi :

Amazon Prime en 2024 : Video, Music, Gaming, tout savoir sur l’abonnement premium

Prime Video mieux lotie en France qu’aux US

76 milliards de dollars, c’est le montant dépensé par Amazon pour diffuser les matchs de la NBA sur onze ans, entre 2025 et 2036. La bonne nouvelle, c’est que le contrat ne concerne pas uniquement les États-Unis, il prévoit aussi une diffusion dans d’autres pays comme la France. Prime Video devient donc un des diffuseurs officiels de la NBA en France avec beIN Sports, du moins si ce dernier renouvelle son contrat avec la ligue américaine pour la saison 2025-2026.

Comme aux États-Unis, Prime Video diffusera en France 66 matchs de saison régulière, la NBA Cup, le play-in et un tiers des matchs des premier et deuxième tours des play-off. Selon les informations de L’Équipe, le marché français obtiendrait même du contenu exclusif par rapport aux diffuseurs américains. On parle notamment d’un supplément de 20 matchs en saison régulière, une finale de conférence chaque année et les finales NBA dans six des onze années du contrat.

Pour l’heure, nous ne savons pas encore si les matchs de la NBA seront inclus dans l’abonnement de base de Prime Video où s’ils seront disponibles dans un pass comme pour la Ligue 1 autrefois. En plus de Prime Video, il sera toujours possible de suivre la compétition de basket sur la plateforme NBA League Pass dont l’abonnement de base est à 17,99 euros par mois.

Amazon Prime Video Télécharger à 69,90 € par an

Retrouvez un résumé du meilleur de l’actu tech tous les matins sur WhatsApp, c’est notre nouveau canal de discussion Frandroid que vous pouvez rejoindre dès maintenant !