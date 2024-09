La firme chinoise Xpeng, récemment arrivée en France, vient de lever le voile sur la version définitive de sa première voiture électrique volante. Ou plutôt une voiture électrique qui intègre un drone de transport dans son coffre. Le premier vol est prévu pour le mois de novembre.

Il y a encore quelques décennies, la voiture volante était un rêve absolument inaccessible, synonyme de futur et même de science-fiction. Mais au fil des années, cette idée est devenue de moins en moins inatteignable, et même tout à fait envisageable, grâce à certains constructeurs un peu fous.

Un projet vraiment concret

Parmi eux, on peut notamment citer la firme chinoise Xpeng, fondée en 2014 et spécialisée dans les voitures électriques. Basée en Chine, cette dernière est déjà commercialisée en Europe et a récemment fait son arrivée en France avec son SUV G9. Mais le constructeur originaire de Canton ne se contente plus de concevoir des autos qui roulent. Non, cela serait évidemment bien trop banal. L’entreprise veut en effet désormais voir encore plus loin.

Et pour cause, cette dernière s’intéresse désormais à la voiture volante, puisque cela fait déjà plusieurs années qu’elle teste des prototypes, plus ou moins aboutis. Mais le développement de cette technologie a pris un nouveau tournant lors du CES de Las Vegas au mois de janvier dernier. À l’occasion du salon américain, le constructeur a levé le voile sur son tout nouveau Land Aircraft Carrier, qui prend la forme d’une vraie voiture électrique, capable de se déplacer dans les airs.

Imagine limitless freedom. Camp beneath the stars while your Land Aircraft Carrier redefines adventure. On land or in the air – your journey, your way.#XPENGAEROHT #LandAircraftCarrier #FlyingCar #Tech pic.twitter.com/WKsqGEuvK5 — XPENG AEROHT (@XPENG_AEROHT) September 3, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

En mars dernier, la firme nous annonçait que ce véhicule d’un nouveau genre serait bel et bien commercialisé au cours des prochaines années. Et voilà qu’il vient désormais de franchir une nouvelle étape dans son développement. Sur son compte X (anciennement Twitter), Xpeng dévoile de nouvelles images de son véhicule, cette fois-ci dans sa version définitive. Il prend alors la forme d’une voiture ressemblant à un gros van, qui mesure 5,5 mètres de long pour 2 mètres de large et 2 mètres de haut. Ce dernier possède non pas quatre mais bien six roues, dont quatre à l’arrière.

Il ne s’agit pour le moment que d’un prototype. Aucune image du poste de conduite n’a encore été montrée par le constructeur chinois pour le moment. Ce dernier devrait sans aucun doute faire la part belle à la technologie, et devrait arborer une présentation très moderne, dans la lignée des autres modèles de la gamme. Dont le G6 que nous avons essayé.

Un premier vol cette année

Pour le moment, les informations sur cette nouvelle voiture « volante » restent encore assez rares, et il faudra faire preuve d’encore un peu de patience pour en savoir plus. Cependant, le constructeur nous donne déjà quelques détails, puisqu’il explique que le véhicule repose sur une architecture 800 volts, qui permet une recharge particulièrement rapide. Ainsi, seulement 18 minutes seraient nécessaires pour passer de 10 à 80 % en courant continu. L’autonomie devrait tourner autour des 1 000 kilomètres selon le cycle chinois CLTC, soit environ 850 kilomètres WLTP.

Mais attention, car la voiture est en fait équipée d’un moteur thermique qui n’est pas relié aux roues, et qui joue simplement le rôle de prolongateur d’autonomie. Sa puissance n’a pas été communiqué pour le moment. En ce qui concerne la partie « volante » du véhicule, celle-ci prend en fait la forme d’un drone installé dans le coffre du van électrique. Il se détache ensuite et peut voler de manière indépendante, avec une autonomie qui lui permet d’effectuer cinq à six vols avec une seule charge. Deux modes sont proposés, à savoir manuel et automatique.

Source : Xpeng AeroHT

Si les premières livraisons sont prévues en 2026, le nouveau Land Aircraft Carrier devrait effectuer son premier vol au cours du mois de novembre. La production démarrera quant à elle en juillet 2025, tandis que le véhicule devrait afficher un prix autour des deux millions de yuans, soit environ 254 315 euros selon le taux de change actuel. Le site Car News China indique que Xpeng prévoit une cadence de 10 000 unités assemblées chaque année pour sa nouvelle voiture volante.