Comment Nvidia a donné aux photographes la vitesse de traitement qui leur manquait

Avec l’essor des outils IA en retouche photo, il devient indispensable de posséder un ordinateur équipé d’une bonne carte graphique. Avec sa gamme RTX, Nvidia l’a bien compris et a optimisé ses cartes graphiques spécifiquement pour accélérer les rendus grâce à l’IA.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Retoucher efficacement ses photos demande plusieurs choses : de la pratique, plusieurs logiciels de retouche complémentaires et… pour pouvoir faire tourner toutes ces tâches sans mettre à genoux son ordinateur. Autrement dit, mieux vaut avoir une machine avec une très bonne puissance de calcul.

Avec l’arrivée des outils d’IA, les temps de calcul, et donc de rendu, ont augmenté. C’est ici qu’une bonne carte graphique est devenue essentielle. Nvidia l’a bien compris en proposant de nombreuses optimisations et compatibilités avec des logiciels de retouche d’image qui utilisent l’IA disponible sur ses toutes dernières cartes graphiques, les RTX 40 Series.

La puissance de calcul des cartes graphiques Nvidia au secours des photographes

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la photographie, et particulièrement les étapes de post production sont extrêmement gourmandes en puissance de calculs : traitement par lot des images, utilisations des outils d’IA pour corriger une flopée d’images en un rien de temps, les options sont nombreuses. Une bonne carte graphique, spécialisée dans ce genre de calcul, est donc indispensable.

Et dans le domaine, les cartes graphiques Nvidia présentent un avantage majeur : elles permettent désormais d’optimiser toutes ces opérations couteuses en ressources et surtout de les accélérer significativement.

Les cartes graphiques Nvidia RTX sont pensées pour l’IA. // Source : Frandroid

Grâce aux API développées par Nvidia, les cartes graphiques RTX des séries 30 et 40 se positionnent comme les plus performantes dans ce domaine. Les éditeurs de logiciels et le fabricant taïwanais travaillent ainsi main dans la main pour améliorer la vitesse d’exécution de ces tâches demandeuses en ressources. En activant simplement les bonnes options depuis les pilotes Nvidia et depuis vos applications préférées, vous pourrez ainsi profiter des dernières options IA avec le maximum de puissance de votre carte graphique.

Sur le logiciel photo ON1 Resize AI, la GeForce RTX 4070 intégrée au ROG Zephyrus G16 (2024) peut upscaler cinq images à 200 % en seulement 87 secondes. En comparaison, le NPU intégré au processeur AMD de ce même PC portable requiert 214 secondes pour réaliser la même tâche. Cet écart s’explique principalement par la puissance brute des deux composants : le NPU d’AMD atteint 50 TOPS (tera opérations par seconde), contre 321 TOPS pour la RTX 4070.

les PC portables profitent eux aussi des capacités IA des cartes RTX. // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP

En pratique, des logiciels comme ceux de la suite Adobe, DxO Photolab ou Topaz Photo AI profitent pleinement de cette puissance pour accélérer les opérations de retouche, notamment celles qui requièrent l’intervention des outils IA.

ON1 promet des corrections d’images plus simples que jamais

Parmi les premières retouches effectuées sur les images fraîchement importées sur votre ordinateur, corriger la colorimétrie, la netteté ou encore le bruit numérique fait partie des étapes quasi obligatoires.

Présent lorsque la sensibilité du capteur est poussée au-delà des limites du boitier (souvent au-delà de 3200-6400 ISO), le bruit numérique est probablement l’une des retouches les plus délicates à traiter correctement sans perdre en qualité d’image. Résultat d’une légère dégradation de l’image au pixel près, ce bruit est dû à l’impression d’un maximum de lumière sur le capteur. Il est donc particulièrement difficile à éliminer, et encore plus sur les photos de nuit.

ON1 RAW s’équipe en fonctionnalités IA boostées par les cartes graphiques Nvidia RTX. // Source : ON1

Pour le faire disparaître efficacement sans perdre pour autant en définition d’image, on fait appel aux performances des logiciels de retouche photo professionnels comme ON1, une référence dans le monde de la photographie professionnelle.

L’éditeur du logiciel, en plus de proposer une palette d’outils de retouche extrêmement performants, a depuis peu ajouté quelques options d’intelligence artificielle à ses menus. Des options qui, grâce à la puissance des cartes graphiques Nvidia, s’exécutent plus rapidement et bien plus efficacement, ce qui ne serait pas possible avec un produit concurrent.

L’option Noise Reduction permet de se débarasser du bruit numérique squr vos photos RAW. // Source : ON1

NoNoise IA en fait partie et permet, grâce à l’intelligence artificielle, de supprimer le bruit et de recréer les pixels manquants sur l’image pour obtenir un cliché très net tout en éliminant le grain.

Portrait AI permet de retoucher précisément ses portraits. // Source : ON1

D’autres options qui permettront aux photographes de gagner un temps précieux sont également présentes, comme Tack Sharp IA qui permet de corriger la mise au point sur le sujet s’il est légèrement flou. Resize AI permet quant à lui de redimensionner votre image sans perte de qualité. Un outil précieux si vous souhaitez agrandir un tirage destiné à l’impression sans perdre en qualité tout en conservant le piqué d’origine ou si vous souhaitez restaurer le scan d’un tirage argentique ancien.

Enfin, les outils d’IA générative permettent chez ON1 de recréer des arrière-plans ou de supprimer des éléments d’une image avec précision et cohérence.

Topaz profite d’une multitude d’outils pour rendre toutes vos images parfaites

Topaz, un autre logiciel de retouche prisé par de nombreux professionnels, n’est pas non plus en reste, notamment avec son logiciel Photo AI 3 dont les nouvelles fonctionnalités sont portées par les dernières cartes graphiques Nvidia RTX 40 series.

De son côté, si l’éditeur propose de très bons outils de retouches assez similaires, il met plutôt l’accent sur le sauvetage des clichés ratés de peu avec deux promesses qui résonnent dans chaque outil optimisé par l’IA : réparer, améliorer.

Super focus permet ainsi de réparer vos images mal mises au point en améliorant la netteté là où elle était censée être. Un outil complété par Sharpen (netteté) qui permet de retrouver une quantité impressionnante de détails dans l’image.

L’outil netteté de Topaz, dopé à l’IA permet de retrouver plus de détails qu’un outil classique. // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP

Face Recovery Gen2 permet quant à lui de retrouver du détail sur tous vos portraits. Qu’il s’agisse du grain de peau, de la précision d’une chevelure ou du dégradé de couleur des yeux de votre sujet, l’outil IA de Topaz vous permet a minima de doubler la résolution de vos clichés, et ainsi d’obtenir des portraits précis et impeccables.

Face Recovery Gen 2 rattrape tous les détails perdus sur vos images. // Source : Topaz.

L’IA de Topaz permet également de corriger la colorimétrie automatiquement, les contrastes, l’exposition et la température de couleurs.

Tous ces outils IA sont disponibles depuis le logiciel dédié de Topaz Photo AI 3 ou directement intégré à Adobe Photoshop et Lightroom. Et leurs performances sont évidemment optimisées grâce aux pilotes des cartes graphiques Nvidia qui supportent les applications de retouche et leurs tout nouveaux outils IA. L’ensemble des logiciels supportés par Nvidia est d’ailleurs disponible en suivant ce lien.