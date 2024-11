Black Friday : pourquoi ces salariés d’Amazon font grève

Des salariés d’Amazon se sont réunis durant le Black Friday pour dénoncer les conditions de travail de l’entreprise et mettre le géant face à ses responsabilités.

Des salariés d’Amazon font grève pour protester contre l’évasion fiscale de l’entreprise // Source : Union Global

Alors que le Black Friday bat son plein, des employés d’Amazon regroupés autour de l’« UNI Global Union » et la « Progressive International » ont annoncé manifester ce 29 et 30 novembre pour protester contre les conditions de travail de l’entreprise et ses différents abus.

« Make Amazon Pay »

L’ensemble des travailleurs s’est réuni autour d’un message clair : « Make Amazon Pay ». À travers des actions comme les grèves ou les blocages d’entrepôts, les employés entendent dénoncer la manière dont l’entreprise de Jeff Bezos traiterait ses employés, dépensant « des millions de dollars pour empêcher les travailleurs de s’organiser » indique Christy Hoffman, secrétaire générale d’UNI Global Union.

« La quête incessante d’Amazon pour le profit a un coût pour les travailleurs, l’environnement et la démocratie » Christy Hoffman, secrétaire générale d’UNI Global Union

Loin d’être un mouvement exceptionnel, « Make Amazon Pay » a été lancé durant le Black Friday de 2020, exigeant qu’Amazon donne la priorité aux personnes plutôt qu’aux profits.

Pour aller plus loin

Comment Amazon veut tuer les revendications syndicales

Une mobilisation internationale

Cette lutte, loin d’être isolée, regroupe des travailleurs dans plus de 20 pays en passant des États-Unis, à l’Allemagne, au Royaume-Uni, au Japon ou encore au Brésil. En Inde, des manifestations ont lieu à New Delhi où des travailleurs indiquent avoir été contraints à travailler durant l’été sans pouvoir aller aux toilettes ou boire alors qu’une vague de chaleur frappait le pays, indique le Courrier international.

L’Europe et la France ne sont pas en reste. Mobilisés autour d’Attac, l’Association pour la fiscalité des transactions financières et l’action citoyenne, des employés organisent différentes manifestations dans plusieurs villes françaises pour exiger de meilleures conditions de travail et mettre en lumière l’évasion fiscale que pratiquerait l’entreprise. En 2021, l’entreprise a été épinglée par une enquête de Bloomberg rapportant qu’Amazon n’avait pas payé d’impôts en France alors que l’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de plus de 50 milliards d’euros cette année-là.