Il y a 30 ans, Microsoft présentait « Bob », l’un des pires échecs de la firme

Le concept d’assistant virtuel peut nous paraître neuf à l’époque des ChatGPT et autre Siri, mais les débuts de cette idée remontent à bien plus loin, notamment dans l’une des pires idées de Microsoft : Bob.

Crédit : Wikimedia – Microsoft

En 1995, Microsoft semblait invincible. Windows 3.1 et Office commençaient à régner sur le monde de l’ordinateur personnel et l’entreprise s’apprêtait à sortir un système d’exploitation qui allait devenir mythique : Windows 95. C’est auréolé de ce succès qu’il y a pile 30 ans, Bill Gates est monté sur scène lors du CES pour présenter un projet révolutionnaire : Microsoft Bob.

Oublié aujourd’hui en raison de sa très courte existence commerciale, Bob avait pourtant de grandes ambitions. Le logiciel devait offrir une interface utilisateur plus accessible à celles et ceux qui découvraient la magie de l’informatique personnelle.

Le skeuomorphisme avant l’heure

Concrètement, Bob remplaçait l’interface utilisateur de Windows par plusieurs « pièces » d’une maison virtuelle. Dans chacune étaient placés des objets qui agissaient comme des raccourcis pour différents programmes Windows. Ainsi, cliquer sur le calendrier papier ouvrait le calendrier Windows, cliquer sur le stylo et le papier ouvrait Word, etc., etc.

Le CD d’installation de Bob // Crédit : Archive.org

Présenté comme une « interface sociale », Bob semblait alors être le premier représentant des interfaces utilisateurs du futur, bien avant qu’Apple remette le concept à la page avec son interface skeuomorphique. À peine un an plus tard, Bob était poliment mis à la corbeille après s’être vendu à tout juste 58 000 exemplaires. Un flop.

Un Bob bien trop gourmand

Largement décrié par la presse lors de sa sortie commerciale en mars 1995, le New York Times y voyait le travail d’un « collégien aux goûts esthétiques douteux », Bob était surtout bien trop gourmand pour les PC de l’époque. Pour tourner correctement, la surcouche graphique avait besoin d’un processeur puissant, de 8 Mo de RAM et 30 Mo d’espace disque. Un Everest pour l’époque. Petit hic, le public visé par Bob (à savoir les novices de l’informatique) était précisément pas celui le plus prompt à acheter un ordinateur dernier cri.

Si Bob a très vite été mis de côté, son héritage symbolique reste important. Rover, le petit chien censé guider les utilisateurs à travers l’interface de Bob, a joué le rôle de précurseur pour Clippy. Bob s’est aussi retrouvé sur le CD d’installation de Windows XP. Pas pour servir à quoi que ce soit, mais pour encombrer l’espace disponible sur la galette afin de décourager les pirates de l’époque de ripper le disque et de le partager illégalement.

Enfin, c’est aussi lors du développement de Bob que Vincent Connare, alors typographe chez Microsoft, développe la légendaire police Comic Sans, pour donner à Bob un côté plus accessible et enjoué.