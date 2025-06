Google Messages revoit son système d’envoi de photos

Les utilisateurs de Google Messages vont bénéficier d’une nouvelle interface leur permettant d’envoyer des photos de meilleures qualités.

Google continue d’améliorer son application de message. Après avoir revu son interface et ajouté de nouvelles fonctionnalités pour se mettre à niveau d’autres applications de messagerie instantanée comme WhatsApp, on apprend via Android Authority que Google Message procède à une refonte de l’affichage de sa galerie et de sa fonctionnalité photo intégrée. Avec ces ajouts Google veut offrir aux utilisateurs un meilleur contrôle sur la qualité des images envoyées.

Une interface repensée

Lorsque les utilisateurs de Google Message cliqueront sur l’icône de galerie dans une conversation, ils verront désormais l’appareil photo occuper une grande partie de l’écran avec un aperçu de leur galerie d’images en dessous. En balayant d’un geste vers le haut, ils pourront accéder à l’intégralité de leur galerie avec un bouton leur permettant de sélectionner les dossiers dans lesquels choisir les images qu’ils souhaitent envoyer.

Aperçu de la nouvelle interface photo pour Google Messages // Source : Android Authority

Une fois l’image ou la photo sélectionnée, une nouvelle interface apparaîtra permettant d’y associer une légende avant de l’envoyer. Les utilisateurs auront également la possibilité de choisir la qualité de l’image à envoyer. Cette option, représentée par le symbole « HD+ », offrira le choix entre une image en basse qualité, « optimisée pour le chat », ou en qualité originale.

Actuellement en cours de déploiement, ces nouveautés commencent à apparaître dans les versions stables et bêta de l’application. Lors de nos tests, l’ensemble de ces fonctionnalités était disponible, à l’exception de l’option d’envoi en qualité HD.

