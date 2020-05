Le caprice d’Elon Musk : son usine de Fremont rouvre en toute illégalité

Alors que 70 % des activités californiennes ont reprises, Tesla, basé dans le comté d’Alameda, n’a toujours pas le droit de rouvrir son usine de Fremont. Qu’importe : Elon Musk a décidé de braver les interdictions locales en relançant les activités de son site industriel.

La bataille que se livrent actuellement le comté d’Alameda et Elon Musk est-elle à son paroxysme ? C’est à se demander au regard de la récente décision prise par l’entrepreneur américain : relancer les activités de son usine de Fremont, malgré les interdictions locales. Et comme à l’accoutumée, c’est par le biais d’un message Twitter que l’intéressé a annoncé la nouvelle.

« Aujourd’hui, Tesla redémarre sa production en enfreignant les règles du comté d’Alameda. Je serai en première ligne avec tout le monde. Si quelqu’un est arrêté, je demande à ce que ce soit moi uniquement », a-t-il argué. Le 9 mai, le patron de SpaceX menaçait déjà de déplacer le siège social de Tesla au Texas/Nevada, en raison des mesures de confinement trop strictes imposées par le comté. De ce fait, le groupe ne pouvait rouvrir son site.

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me.

