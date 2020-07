Wiko lance de nouveaux écouteurs sans-fil et une étonnante double enceinte Bluetooth

Le franco-chinois Wiko annonce deux nouveaux produits : une double enceinte bluetooth au look étonnant, et des écouteurs true wireless à prix vraiment très doux.

Surtout connu pour ses smartphones entrée de gamme, Wiko lance aussi régulièrement des accessoires et périphériques à prix très accessibles. Pour poursuivre dans cette lignée, le constructeur franco-chinois annonce cette semaine deux nouveaux produits : les WiSHAKE Vibes et WiSHAKE Pocket. Le premier est une double enceinte à la conception surprenante, capable de se scinder en deux ; le second n’est autre qu’une paire d’écouteurs true wireless au prix très contenu.

Ces deux nouveaux accessoires sont d’ores et déjà disponibles, indique Wiko, aux tarifs respectifs de 59,99 et 29,99 euros. Un pack regroupant le smartphone Wiko View 4 (récemment testé par nos soins) et les écouteurs WiSHAKE Pocket ou l’enceinte WiSHAKE Vibes (au choix) est aussi en vente auprès de certains revendeurs.

Une double enceinte ingénieuse et des écouteurs sans-fil très classiques

À défaut de spécifications techniques hors du commun, la WiSHAKE Vibes peut mettre en avant son concept de double enceinte pour séduire. Cette dernière s’articule autour de deux modules de taille égale pouvant être détachés. L’ensemble est compatible Bluetooth 5.0 et peut naturellement s’appairer à n’importe quel appareil Android ou iOS avec une portée maximale de 10 mètres.

Dotés d’une certification IPX4, ces deux modules sont résistants aux éclaboussures et aux chutes. Ils disposent enfin d’une batterie Li-Ion de 800 mAh permettant jusqu’à 8 heures d’écoute. Des LEDs sont par ailleurs intégrées au produit pour permettre à chacun des deux modules d’afficher différentes animations de couleurs en fonction des morceaux joués.

Bluetooth 5.0 eux aussi, les écouteurs WiSHAKE Pocket également annoncés par Wiko ne se démarquent pas vraiment par leur design, très classique. Ils peuvent compter sur 4 heures d’autonomie, et peuvent être rechargés jusqu’à 3 fois par leur boîtier, pour 16 heures d’écoute musicale en tout. Uniquement déclinés en blanc, ces derniers s’avèrent légers (4 grammes seulement chacun) et sont compatibles avec les appareils iOS comme Android. Des commandes tactiles sont enfin évoquées par Wiko pour changer facilement de morceau, tandis que des appels peuvent aussi être pris « d’un simple toucher ».

Attention par contre, prix mini oblige, aucune certification anti-éclaboussure n’est de la partie. Faire du sport, ou utiliser ces écouteurs en extérieur pourra donc s’avérer contraignant. Notons enfin que Xiaomi a lui aussi annoncé très récemment des écouteurs sans-fil à moins de 50 euros.