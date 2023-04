Acer Predator Orion X : beaucoup de puissance de jeu dans un tout petit format

Acer présente un PC de jeux aux caractéristiques très corsées dans un châssis tout compact.

La puissance d’un PC ultra haut de gamme dans un volume de seulement 15L pour 9 kg, c’est la promesse du nouveau Predator Orion X fabriqué par Acer. Une machine d’exception qui semble très bien pensée, même si quelques éléments peuvent faire grincer des dents.

GeForce RTX 4090 et Intel Core 13e génération

La promesse de la puissance sera tenue sans aucun doute. Dans son petit volume, l’Orion X abrite en effet un processeur Intel Core i9-13900KS avec 150W de TDP, épaulé par une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4090 à refroidissement liquide. Acer promet que le processeur pourra atteindre une fréquence record de 6 GHz, pas mal. On retrouvera aussi 32 Go de RAM DDR5-5600 et un SSD jusqu’à 1 To au format NVMe.

Le premier grincage de dents arrive quand on se penche sur la carte graphique. Il s’agit d’une Founder Edition de Nvidia sur laquelle Acer a retiré le système de refroidissement pour y coller son système propriétaire. On se demande donc s’il sera vraiment possible de modifier cette pièce par ses propres soin, quand les autres marques de carte graphique ne proposent pas de modèles adaptés à ce format compact, de l’aveu même d’Acer.

Pour autant, l’Orion X semble fourmiller de bonnes idées.

Un système de modification accessible.

Pour permettre aux joueurs de faire évoluer la machine et modifier les composants, Acer a prévu une conception modulaire assez simple d’accès pour sa machine.

Depuis la façade, on accède facilement à des leviers qui permettent de déverrouiller l’accès à des zones clairement identifiées. Ainsi la zone 1 permet d’accéder au processeur, au SSD et à l’alimentation, alors que la zone 2 se concentre sur la carte graphique et les emplacements 2,5 pouces.

Plus bas et toujours en façade, Acer propose quelques ports : deux jack 3,5 mm pour le casque et le micro, un port USB 3.0 et un port USB-C. Au-dessus, une originalité : un SSD facilement retirable et installable dans la machine (hot swap). Il se connecte en USB-C et peut donc être utilisé en SSD externe avec d’autres appareils.

Lancement en septembre

Le Predator Orion X (POX-650) d’Acer sera lancé en Europe à partir du mois de septembre 2023. Le prix conseillé est annoncé à 2 499 euros sans précision sur la configuration embarquée à ce prix. La GeForce RTX 4090 étant proposée à elle seule à 1 949 euros par Nvidia, on se doute que le tarif de 2 499 euros ne couvre pas ce prix.

