Acer dévoile le Swift 5 2020 : prise en main, prix et caractéristiques

Acer dévoile aujourd'hui son nouveau ultraportable, le Swift 5 2020, équipé des dernières technologies Intel et Nvidia. Nous avons pu prendre en main l'appareil.



C’est aujourd’hui que Acer dévoile sa nouvelle gamme d’ordinateurs pour l’année 2020. La marque a l’habitude de communiqué au printemps, mais en cette année très particulière, la firme a préféré patienter jusqu’à la mi-juin pour livrer une conférence en ligne. Nous avons eu l’occasion de nous rendre dans les locaux en région parisienne pour découvrir quelques nouveautés en avant-première, comme le nouveau Acer Swift 5.

Nvidia GeForce MX350 en option, et processeur Intel inconnu

Commençons par indiquer que ce nouveau PC portable est prévu pour sortir en France à partir du mois d’octobre, et nous avons donc eu un prototype entre les mains. La fiche technique n’a pas encore été donnée en détail, mais nous avons tout de même de nombreuses infos sur le produit. Le point le plus mystérieux se trouve être la plateforme Intel utilisée sur ce PC, Acer se contente de communiquer sur une puce Intel Core i de nouvelle génération, mais mentionne tout de même l’utilisation d’une puce graphique Intel Xe. Cet élément nous indique qu’il devrait s’agir de la nouvelle architecture Intel Tiger Lake, dont Intel a récemment fait la démonstration avec Battlefield V, signe que tout cela devrait bientôt être officialisé.

En option, il sera possible d’adjoindre à ce processeur une puce graphique Nvidia GeForce MX350. Il s’agit d’une puce entrée de gamme lancée par Nvidia en début d’année, et basée sur la GeForce GTX 1050, 30 % plus performante sur le papier que la MX250 des anciens ultraportables.

Terminons ce tour d’horizon de la fiche technique avec le stockage qui s’élèvera à 1 To de SSD PCie et la mémoire vive, annoncée à 16 Go.

Un ultraportable sous le kilogramme

Côté design, Acer n’a pas réinventé la roue avec ce nouvel ultraportable, et semble se reposer sur ses acquis. Cela n’est pas forcément un défaut, on a ici un petit ultraportable facile à prendre en main et plutôt léger : moins de 1 kg sur la balance. Ce PC propose un écran de 14 pouces couvrant 90 % de la surface, avec des bords assez fins tout autour.

Côté clavier, difficile de se faire une idée définitive durant cette courte session de prise en main, et avec un clavier Qwerty (prototype oblige). La frappe est assez agréable, et les touches assez bien disposés. On espère que la touche entrée gagnera en hauteur en passant à l’AZERTY. Le bouton d’alimentation est intégré au clavier, mais le lecteur d’empreinte est, lui, situé à côté du touchpad.

Parlons justement du touchpad, lors de ma prise en main c’était pour moi le seul défaut observé sur le design de la machine. Comparé aux autres machines sous Windows 10 de cette gamme, j’ai trouvé que le touchpad était à la fois plus petit et moins agréable à utiliser, en raison de sa surface plus rugueuse que les touchpad à effet « verre » auquel on est désormais habitué.

Acer s’est montré plutôt généreux du côté de la connectique, et elle pourrait presque paraitre datée en 2020. En effet, la machine propose deux ports USB Type-A 3.0 et un port HDMI, mais un seul port USB-C Thunderbolt 3. On a aussi le droit à un port jack 3,5 mm pour le son. Enfin la marque a choisi de continuer d’intégrer une alimentation propriétaire classique, mais il sera également possible de charger la batterie de 56 Wh grâce au port USB-C.

Lancement à la fin de l’année à 1200 euros

L’Acer Swift 5 sera lancé en France au mois d’octobre à partir de 1199 euros. C’est un tarif malgré tout assez élevé pour une machine avec ces prestations. Reste à voir si l’ordinateur fera ses preuves lors d’un test complet.