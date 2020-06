Intel nous montre Battlefield V tourner sur ses prochains processeurs mobiles

Intel travaille sur Tiger Lake, sa prochaine génération de processeurs fabriquées en 10 nm. Elle devrait intégrer une nouvelle puce graphique Intel Xe capable de faire tourner Battlefield 5 en Full HD.

Conscient de l’espace laissé à AMD et Nvidia sur le marché des ultraportables capable de faire tourner des jeux, Intel a commencé depuis plusieurs années à investir dans ses solutions graphiques. La firme avait déjà fait de nombreuses promesses autour de sa 10e génération, qui a marqué une belle hausse de performance, mais pas suffisante pour espérer faire tourner des jeux confortablement sans une puce dédiée. Pour sa prochaine génération de produits, connue sous le nom de code Tiger Lake et prévue pour la fin de l’année, Intel prévoit une nouvelle hausse de puissance avec le passage à son architecture graphique Intel Xe (Gen 12).

Certaines plateformes Intel devraient même intégrer sa nouvelle carte graphique dédiée, Intel DG1, dont la marque pense qu’elle pourra rivaliser avec les GeForce et Radeon de ses concurrents directs. Mais tout cela restait pour le moment à l’état de promesses, jusqu’à la récente démonstration concrète d’un prototype de Tiger Lake

C’est Ryan Shrout, Chief Performance Strategist chez Intel, qui s’est livré à une petite démonstration sur Twitter. Dans une courte vidéo, il indique faire tourner Battlefield 5 sur un PC portable intégrant un prototype de la plateforme Tiger Lake. Il indique d’ailleurs que les pilotes et la couche logicielle sont, pour le moment, rudimentaires.

Perks of the job! Took a prototype Tiger Lake system for a spin on Battlefield V to stretch its legs. Impressive thin and light gaming perf with Xe graphics! Early drivers/sw, but it’s the first time I’ve seen this game run like this on integrated gfx. More later this year! pic.twitter.com/f1Qlz2jMyB

— Ryan Shrout (@ryanshrout) June 17, 2020