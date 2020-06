Acer Predator Triton 300 : écran 240 Hz, GeForce 2070 Max-Q et triple SSD au programme

Acer renouvelle sa gamme d'ordinateurs dédiés aux jeux sous sa marque Predator. Voici le nouveau de la famille, le Triton 300 avec son écran 15,6 pouces 240 Hz, et sa puce graphique Max-Q assurant un design affiné.

Le fabricant Acer dévoile aujourd’hui ses nouveautés pour le monde de l’informatique en 2020. Dans sa famille de machine, le fabricant a une place très spéciale pour ses ordinateurs de jeux commercialisés sous la marque Predator. Nous avons pu découvrir le Predator Triton 300, nouveau venu dans la famille.

Un design relativement sobre

Si l’on met de côté le logo de la marque Predator, le design de la machine se veut plutôt sobre dans l’ensemble, et même un peu passe partout. On est loin des machines gaming plus assumées qui brillent souvent de mille LED.

On a malgré tout le droit à un clavier LED et quelques arrêtes plus franches pour coller avec l’esthétique « gaming » donnée par la marque, sans trop d’arrondis dans les formes. J’ai noté que le châssis était assez sensible aux traces de doigts.

Acer met l’accent sur le nouveau système de ventilation AeroBlade 3D de 4e génération. On peut relever une ventilation par tous les côtés de la machine, et même sous le châssis. Lors de ma courte prise en main, le PC lançait sa ventilation même dans tâches relativement simples, mais elle avait l’avantage de produire un son grave et donc peu dérangeant. Un son un peu ronflant en fond, beaucoup moins énervant qu’une ventilation aiguë.

Côté connectique, Acer a une nouvelle fois fait le choix de marier l’ancien et le nouveau. Hormis l’alimentation propriétaire au dos, on peut mentionner le Mini DisplayPort (que l’on ne pensait pas revoir en 2020), le port HDMI, un port USB-A 3.0 et un port Thunderbolt 3 USB-C sur la droite, deux ports USB-A 3.0, un port Ethernet RJ45 et un port jack 3,5 mm sur la gauche. Rien à redire sur cette large sélection, sinon que l’on aimerait voir l’USB-C se généraliser un peu plus, quitte à remplacer le DisplayPort qui commence à disparaitre.

Jusqu’à trois SSD, GeForce Max-Q et Intel 10e génération

Pour tenir les 240 Hz de l’écran 15,6 pouces Full HD, Acer a intégré des composants performants dans sa machine. Le Predator Triton 300 intègre donc des processeurs Intel Core-H de 10e génération, avec une puce graphique Nvidia GeForce 2070 Max-Q pour la meilleure configuration possible. Surtout, le PC peut intégrer jusqu’à trois SSD au format M.2. Il serait intéressant de voir si une solution RAID est envisageable pour améliorer les performances du stockage. Acer m’a confirmé que la plupart des composants, comme le SSD ou la mémoire vive, étaient assez facilement accessibles, même s’il faudra passer par l’utilisation d’un tournevis évidemment.

Tout cela nous amène à une machine annoncée de 2,1 kg pour 2 cm d’épaisseur.

Lancement en septembre

Acer annonce que le Predator Triton 300 sera disponible à partir du mois de septembre, pour un prix débutant à 1699 euros TTC.