Amazfit Bip 3 Pro : un GPS dans une montre connectée à moins de 70 euros

Amazfit vient de dévoiler deux nouvelles montres d'entrée de gamme, mais avec un modèle « Pro » doté d'un suivi GPS pour les sportifs.

Les produits avaient déjà été lancés maladroitement au Brésil au début du mois, ils sont désormais officiels. Amazfit vient en effet d’annoncer officiellement ses deux nouvelles montres connectées d’entrée de gamme, les Amazfit Bip 3 et Bip 3 Pro.

Pour rappel, la gamme Bip d’Amazfit correspond aux montres plus accessibles du constructeur chinois, à des prix bien plus abordables que ses modèles haut de gamme comme les GTS 3, GTR 3 ou GTR 3 Pro. Logiquement, on ne s’attend donc pas à un design particulièrement soigné, à des finitions exemplaires ou à des mesures sportives… quoi que.

En effet, sur sa nouvelle Amazfit Bip 3 Pro, le constructeur annonce tout une flopée de mesures de santé. Bien évidemment, elle embarque un suivi du nombre de pas, une mesure de la fréquence cardiaque et même une mesure de la saturation en oxygène dans le sang (SpO2). Pour rappel, cette mesure indique si vous respirez suffisamment bien et peut éventuellement servir, chez certains constructeurs, à repérer des cas d’apnée du sommeil.

Un modèle « Pro » avec suivi GPS intégré

Mais là où la Bip 3 Pro étonne, c’est pas l’intégration d’un suivi GPS directement dans la montre, sans avoir besoin d’embarquer son smartphone avec soi pendant ses séances de course à pied ou à vélo. Amazfit annonce ainsi une compatibilité avec « quatre systèmes de positionnement par satellite ».

Parmi les autres caractéristiques de l’Amazfit Bip 3 Pro, elle embarque un écran carré LCD TFT tactile de 1,69 pouce de diagonale avec une définition de 240 x 280 pixels — et donc une densité de 218 pixels par pouce. Elle est par ailleurs certifiée 5 ATM et pourra donc être utilisée dans l’eau à faible profondeur.

Un bouton est positionné sur le côté droit pour permettre la navigation dans les menus. Par ailleurs, comme souvent chez les montres d’Amazfit, la Bip 3 Pro se prévaut d’une autonomie conséquente avec une batterie de 280 mAh et jusqu’à 14 jours d’utilisation en usage typique — 7 jours en usage intense.

Rappelons par ailleurs que les montres Amazfit fonctionnent avec le système RTOS, le même que sur la OnePlus Watch ou la Xiaomi Watch S1. Il est donc impossible d’y installer des applications tierces même si elles peuvent servir à afficher les notifications.

L’Amazfit Bip 3 Pro est d’ores et déjà disponible aux États-Unis, au prix de 69,99 euros, soit 67 euros HT. Une version Bip 3 classique, sans GPS, est quant à elle affichée à 59,99 euros, soit 57 dollars HT. Pour l’heure, on ignore encore à quel prix les deux montres seront commercialisées en France.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.