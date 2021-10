Amazfit lance trois montres élégantes, pas chères et avec une semaine d’autonomie

Le constructeur chinois Amazfit vient de dévoiler trois nouvelles montres, les Amazfit GTR 3, GTS 3 et GTR 3 Pro.

Après avoir passé une année à décliner ses GTS 2 et GTR 2 sous toutes les formes possibles — GTS 2 Mini, GTR 2e, GTS 2e — Amazfit est finalement passé à la génération suivante en annonçant officiellement, ce lundi, ses nouvelles montres connectées, les Amazfit GTS 3, GTR 3 et GTR 3 Pro.

Comme d’habitude chez le constructeur chinois, pour bien comprendre la gamme, il suffit de se pencher sur les lettres. Les Amazfit GTR 3 et GTS 3 sont donc similaires à une différence près : la forme de l’écran. Pour la GTS 3, Amazfit a intégré un écran carré (square en anglais) quand la GTR 3 profite d’un affichage rond. Logiquement, la GTR 3 Pro est une version plus performante de la GTR 3.

Des Amazfit GTR3 et GTS3 très similaires

Du côté de l’Amazfit GTS 3, le constructeur propose un écran carré avec une technologie Amoled, une diagonale de 1,75 pouce et une définition de 390 x 450 pixels. De quoi permettre une densité de 341 pixels par pouce. La batterie embarquée, de 250 mAh, permet quant à elle d’utiliser la montre pendant 12 jours en usage « typique » et six jours en usage « intensif ».

De son côté, l’Amazfit GTR 3 profite d’une dalle Amoled de 1,39 pouce de diamètre avec une définition de 454 x 454 pixels et une densité de 326 pixels par pouce. La batterie passe cette fois à 450 mAh, de quoi permettre un usage typique de 21 jours et une utilisation plus intense de 10 jours.

Ces deux montres profitent des mêmes capteurs avec un cardiofréquencemètre pour mesurer la fréquence cardiaque, mais aussi la SpO2 en continu, un suivi de la géolocalisation par GPS, Galileo, Glonass, un baromètre et un compteur du nombre de pas. Les contrôles se font par ailleurs sur l’écran tactile ou à l’aide du bouton et de la couronne rotative, sur le côté droit du boîtier. Les deux montres sont par ailleurs étanches jusqu’à 50 mètres grâce à la certification 5 ATM. Si elles profitent d’une connectivité Bluetooth 5.1, le Wi-Fi est cependant aux abonnés absents, tout comme le haut-parleur.

Une Amazfit GTR3 Pro plus évoluée

Pour profiter de ces fonctionnalités, il faudra se tourner vers l’Amazfit GTR 3 Pro. Celle-ci vient en effet ajouter le support du Wi-Fi, le stockage pour la musique, un haut-parleur et la possibilité de passer des appels en Bluetooth. La montre est également équipée d’un écran rond plus grand que la GTR 3 avec un diamètre de 1,45 pouce et une définition de 480 x 480 pixels, pour une densité de 331 pixels par pouce. Du côté de l’autonomie, Amazfit annonce cette fois jusqu’à 12 jours d’utilisation classique et 6 jours en usage intensif.

Les montres Amazfit GTS 3, GTR,3 et GTR,3 Pro sont d’ores et déjà disponibles. Les modèles GTR 3 et GTS 3 sont affichés au prix de 150 euros tandis que la GTR 3 Pro s’affiche à 200 euros.